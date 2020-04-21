TIR, yol kenarına devrildi

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Samet Akoğlu'nun kullandığı 09 DV 979 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi.
POLİS TUTANAK TUTTU
TIR sürücüsü Akoğlu, kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, yolda önlem alırken, aracın kaldırılması için çekici çağrıldı. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz