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TIR, yol kenarına devrildi

Dilovası'nda, kontrolden çıkan TIR, yol kenarına devrildi. Sürücü Samet Akoğlu, kazada yaralanmadı. 

Demirören Haber Ajansı
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Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Samet Akoğlu'nun kullandığı 09 DV 979 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, yol kenarına devrildi.

POLİS TUTANAK TUTTU

TIR sürücüsü Akoğlu, kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, yolda önlem alırken, aracın kaldırılması için çekici çağrıldı. Kazayla ilgili tutanak tutuldu. 

Bugün 16:49 TSİ - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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