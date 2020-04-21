Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 16:52 TSİ- Gündem G: Bugün 16:54 TSİ

Başkan Çiftçi, dernek başkanlarıyla video konferansla görüştü

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, korona virüsle mücadele kapsamında belediyenin yaptığı çalışmaları video konferansla anlatmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ilçe başkanlarından sonra Çayırova’da faaliyet gösteren il dernek başkanlarıyla da video konferansla görüşen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin virüsle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Süreci başından beri yakından takip etiklerini, tedbirleri hassas ve titiz bir şekilde yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, dezenfekte, denetim ve vefa destek grubu ekipleriyle gece gündüz demeden salgınla mücadelenin devam ettiğini kaydetti.

DERNEK BAŞKANLARIYLA ZAMAN ZAMAN BİR ARAYA GELECEĞİZ

Çayırova’yı cadde cadde , sokak sokak yıkadıklarını ve açık hava dezenfektesi yaptıklarını anlatan Çiftçi, esnafları belirli bir plan dahilinde ve toplumsal alanları her gün dezenfekte ettiklerini, maske kolonya, ıslak mendil dağıttıklarını, gıda yardımında bulunduklarını ifade etti. Başkan Çiftçi, vatandaşlarımızın sağlını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek için canla başla çalıştıklarını, bu süreçte halkımızın en çok çok ihtiyaç duyduğu maskeyi belediye olarak ürettiklerini ve en kısa sürede kapı kapı gezerek ilçe halkına dağıtacaklarını kaydetti.Dernek başkanlarını tek tek söz veren, görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Çiftçi, katılımlarından dolayı teşekkür ettiği dernek başkanlarına zaman zaman bir araya gelmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Bugün 16:52 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek mask
İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek
Karamürsel’de vatandaş yasağa uydu sokaklar boş kaldı mask
Karamürsel’de vatandaş yasağa uydu sokaklar boş kaldı
Karamürsel’de din görevlileri evde kalanlara ekmek servisi yapıyor mask
Karamürsel’de din görevlileri evde kalanlara ekmek servisi yapıyor
Darıca’da 23 Nisan’ın 100. yılına özel kutlama mask
Darıca’da 23 Nisan’ın 100. yılına özel kutlama
Kartepeli yaşlıların bakımları evlerinde yapılıyor mask
Kartepeli yaşlıların bakımları evlerinde yapılıyor
Kartepe'de pazar yerlerine yasak düzenlemesi mask
Kartepe'de pazar yerlerine yasak düzenlemesi
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor mask
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı mask
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı

GALERİ

Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu mask
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı mask
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar! mask
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL