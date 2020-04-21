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İzmit Belediyesi rutin çalışmalara devam ediyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Serdar Mahallesi Söğüt Sokak’ta sürdürdükleri çalışmayı tamamlayarak yolu kullanıma açtı
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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüse karşı verdiği mücadelenin yanında rutin çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler güvenli ve modern yollar için ilçe genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında son olarak Söğüt Sokak’taki çalışmaları tamamladı. 

KULLANIŞLI VE GÜVENLİ

İzmit Belediyesi, salgınla mücadelede örnek çalışmalara imza atarken rutin çalışmalara da devam ediyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu doğrultuda Serdar Mahallesi Söğüt Sokakta yapılan düzenleme çalışmasında 60 ton mekanik malzeme serimi ile yolu tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu. Mahalleli, yolları daha kullanışlı ve güvenli bir yapıya kavuşturmak için yapılan yenileme çalışmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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