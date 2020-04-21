Koronavirüs Kocaeli'ye nefes aldırdı! İşte nedeni...

Coronavirüs tedbirleri kapsamında hem İçişleri Bakanlığı kararlarıyla alınan sokağa çıkma yasakları hem de vatandaşların ‘Evde kal’ çağrılarına uyması nedeniyle ilimiz insan ve araç yoğunluğunun en az olduğu günleri yaşıyor. Sık sık sanayi ağırlıklı kent olması nedeniyle hava kirliliği ile gündeme gelen Kocaeli’nin Coronavirüs tedbirleri nedeniyle hava kalitesinde gözle görülür değişiklik oldu.

29 BÜYÜKŞEHİRDE AZALDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, Türkiye’de bulunan 29 büyükşehirde hava kirliliği azalırken, Türkiye’de ilk Coronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihi itibariyle hava kirliliğinde gözle görülür değişiklik oldu.

KOCAELİ’DE YÜZDE 46 AZALMA

Kahramanmaraş’ta yüzde 60, Şanlıurfa’da 58, Hatay’da yüzde 55, Van’da yüzde 53, Erzurum ve Eskişehir’de yüzde 51 azalma yaşanırken Kocaeli’de hava kirliliği bugün (21 Nisan) itibariyle yüzde 46 azaldı.11 Mart’ta ilimiz geneli hava kirliliği 65 düzeylerinde olurken, 21 Nisan itibariyle 30 seviyesine düştü.