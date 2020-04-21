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Koronavirüs Kocaeli'ye nefes aldırdı! İşte nedeni...

Coronavirüs nedeniyle alınan önlemler 29 büyükşehirde hava kirliliğini azaltırken Kocaeli’de 65 civarında olan hava kirliği bugün itibariyle 30 seviyesine düştü

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Coronavirüs tedbirleri kapsamında hem İçişleri Bakanlığı kararlarıyla alınan sokağa çıkma yasakları hem de vatandaşların ‘Evde kal’ çağrılarına uyması nedeniyle ilimiz insan ve araç yoğunluğunun en az olduğu günleri yaşıyor. Sık sık sanayi ağırlıklı kent olması nedeniyle hava kirliliği ile gündeme gelen Kocaeli’nin Coronavirüs tedbirleri nedeniyle hava kalitesinde gözle görülür değişiklik oldu.

29 BÜYÜKŞEHİRDE AZALDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, Türkiye’de bulunan 29 büyükşehirde hava kirliliği azalırken, Türkiye’de ilk Coronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihi itibariyle hava kirliliğinde gözle görülür değişiklik oldu.

KOCAELİ’DE YÜZDE 46 AZALMA

Kahramanmaraş’ta yüzde 60, Şanlıurfa’da 58, Hatay’da yüzde 55, Van’da yüzde 53, Erzurum ve Eskişehir’de yüzde 51 azalma yaşanırken Kocaeli’de hava kirliliği bugün (21 Nisan) itibariyle yüzde 46 azaldı.11 Mart’ta ilimiz geneli hava kirliliği 65 düzeylerinde olurken, 21 Nisan itibariyle 30 seviyesine düştü.

Bugün 17:10 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(1)
01

Rambo - yaa konuyla ilgisi yok ama şu SAYFA arası reklamları bi kaldırsanız iyi olacak Bİ ZAHMET

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 19:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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