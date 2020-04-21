Ersoy, ''Yapılan gündem meşgul etmek''

Genel - iş Şube Başkanı'nın,İzmit Belediyesi tarafından suni gündem olarak, toplumu germek için, bilerek oluşturulan bayrak indirme krizi sonrası, sosyal medya da yaşanan bir tartışma üzerinden basına yansıyan açıklamalarını değerlendiren Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy;Kocaeli ve İzmit’te yaşayan vatandaşlarımızı hiç bir şekilde ilgilendirmeyen “bayrak asma ,indirme”olayı üzerinden bir mağduriyet oluşturularak ,İzmit Belediyesi yetkilileri tarafından gündemin meşgul edilmesini doğru bulmuyoruz. Özellikle işverenin emri altında çalışan,işverenin talimatlarını yerine getiren işçilerimizin bu suni ve siyasi çekişmelere alet edilmesinide doğru bulmadığımızı ifade ediyorum .

SİYASİ ŞOV YAPILIYOR

Ancak; Genel-iş Şube başkanının 1 yıldır işten atılan işçiler , sürgün ve mobbinge maruz kalan emekçiler , Hakları yenen 100'lerce temizlik işçileri, seçimden önce belediye başkanı tarafından 1200 işçiye 630 TL vereceğim diyerek kandırılan işçiler için de bir açıklama yapmayarak, bu gün sosyal medyada yaşanan bir dedikodu üzerinden işçileri bahane ederek siyasi şov yapmasını, sendikalarına zorla üye yapılan tüm işçiler ibretle ve kızgınlıkla izliyor.

Genel - iş Şube başkanı basın açıklamasında yetkili olduğu belediyeleri sayarken İzmit belediyesi ninde sayılmasının hukuki bir karşılığı yoktur. Çalışma başkanlığının sendikamıza vermiş olduğu yetki ve yapmış olduğumuz sözleşmeye göre ,31.12.2020 tarihine kadar İzmit belediyesinde yetkili sendika hizmet iş sendikasıdır.

İŞÇİSİNE KATACAK HİÇBİR ŞEYİ YOK

Yine Genel iş sendikasının örgütlenme uzmanı gibi çalışan organizasyon başında bulunan İzmit belediye başkanı, geçmişte Genel iş sendikasının dişçiliğini yapan sonrada tetikçiliğine soyunan Başkan vekili, bir çok müdür ve amirlerin baskılarıyla işçileri bir kısmının genel iş sendikasına zorla üye yaptırıldıkları doğrudur. Yıllardır sendikamızı iktidar partisi ile ilişkilendirerek işveren Sendikası olduğumuzu ifade edenler ,son CHP il kongresinde eski bir millet vekili olan il Başkanına destek vereceğine söz verenler, koltuk değnekliğini yaptığı işveren tarafından aranınca saf değiştirerek mevcut CHP il başkanın listesinde kurultay delegesi olan ,tam anlamıyla siyasi bir partinin dümenine giren sözde bir sendikacının İzmit Belediyesi işçisine katacak hiç bir şeyi yoktur.

HİZMET-İŞ SENDİKASI

KOCAELİ ŞUBE BASIN BİRİMİ