Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 20:15 TSİ- Gündem

Belediye başkanından otizmli Polat'a doğum günü sürprizi

Gebze'de Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 6 yaşına giren, otizmli Polat Söylemez'in evine giderek, doğum gününü kutladı. Pastanın üzerindeki mumları üfleyip, söndüren Polat'a hediyeler verildi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan ve Sultan Orhan Mahallesi'nde oturan Söylemez ailesini evlerinde ziyaret etti. Başkan Büyükgöz, ailenin 6 yaşına giren oğlu, otizmli Polat'ın doğum gününü kutladı. Polat, annesi Pınar Söylemez ve kardeşiyle birlikte pastanın üzerindeki mumları üfleyerek, söndürdü. Polat'a çeşitli hediyeler verildi. Pınar Söylemez, oğlunun doğum gününü kutlayan Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. 

POLAT KARDEŞİMİZE SÜPRİZ YAPMAK İSTEDİK

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, "Bize sosyal medya üzerinden ulaşan Polat kardeşimizin ailesinin talebini yerine getirerek, yeni yaşını birlikte kutladık. Virüs salgınından korunmak amacıyla evlerinde zaman geçiren çocuklarımızı zaman zaman evlerinde ziyaret ederek sürprizler yapıyoruz. Bugün Polat kardeşimize de sürpriz yaparak yeni yaşını doğum günü pastası ve hediyelerle kutladık. Rabbim tüm evlatlarımıza hayırlı ve uzun ömürler nasip eylesin inşallah. Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini alarak evlerinde kalan hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Bugün 20:15 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Dilovası’na 400 yeni çöp konteyneri mask
Dilovası’na 400 yeni çöp konteyneri
Erbakan il başkanlarını topladı mask
Erbakan il başkanlarını topladı
İzmit Belediyesi rutin çalışmalara devam ediyor mask
İzmit Belediyesi rutin çalışmalara devam ediyor
Başkan Çiftçi, dernek başkanlarıyla video konferansla görüştü mask
Başkan Çiftçi, dernek başkanlarıyla video konferansla görüştü
İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek mask
İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek
Bakan Selçuk: 'Aylık ödeme miktarları artırıldı' mask
Bakan Selçuk: 'Aylık ödeme miktarları artırıldı'
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor mask
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı mask
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı

GALERİ

Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu mask
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı mask
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar! mask
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL