Wilo “sosyal mesafe korumalı” çözümler sunuyor

İş ortakları ve müşterilerine yönelik sosyal bir platform olan Wilo Social uygulaması ve Wilo eAcademy dijital eğitim projelerinin ardından online servis hizmeti Wilo-Live Assistant’ı hayata geçiren şirket, bu sayede müşterilerinin pompa sistemleri hakkında tüm soru ve sorunları için bulundukları noktadan servis hizmetlerine canlı ve gerçek zamanlı video iletişimi ile kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlıyor. Kullanımda olan ve garanti süreleri dolan ürünleri için de yeni düzenlemeler yaparak garanti sürelerini uzatan Wilo, kişisel temastan kaçındığımız bu günlerde iş ortakları, müşterileri ve çalışanlarının sağlığını korumaya yönelik önlemler almaya devam ediyor.

İleri teknolojisi ile dünya kaynaklarını korumaya katkıda bulunan yeni nesil ürün, hizmet ve çözümler geliştiren pompa üreticisi Wilo, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgınla mücadele sürecine uyum kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Evden çalışma ve sosyal mesafeyi korumayı destekleyen uygulamalar hayata geçiren Wilo, sosyal platform uygulaması Wilo Social ve pompa sistemleri çözümlerine ilişkin dijital eğitim serisini içeren Wilo eAcademy’e ek olarak servis hizmetlerini kapsayan Wilo-Live Assistant projesini de devreye aldı.



Wilo-Live Assistant ile her an gerçek zamanlı ve görüntülü servis desteği sunuluyor

Teknoloji öncüsü pompa üreticisi Wilo, içinde bulunduğumuz dönemin şartlarına hızla adapte olarak servis hizmetlerine özel hazırladığı mobil ve dijital çözümü Wilo-Live Assistant ile müşterilerine kesintisiz destek sunuyor. Bu sayede Wilo müşterileri, pompa ve pompa sistemleri hakkında tüm soru ve sorunları için bulundukları noktadan kolaylıkla servis hizmetlerine ulaşarak canlı ve gerçek zamanlı video iletişimi ile destek alabiliyor. Görüntülü destek sisteminden yararlanmak isteyenlerin servis hizmetlerini arayarak, SMS yoluyla kendilerine iletilen bağlantı linkine tıklayıp anlık kamera erişimine izin vermeleri gerekiyor. Canlı ve gerçek zamanlı video iletişimi ile Wilo servis yetkilileri, sistemin kurulu bulunduğu alanı ve sistemle ilgili tüm detayları görerek yaşanan sorunla ilgili yönlendirmelerde bulunuyor ve sorunun çözülmesini sağlıyor. Bununla birlikte servis hizmetlerine 7/24 telefon desteği veya e-mail yoluyla ulaşma imkanı da sunan Wilo, gelen tüm talepleri hızlı ve etkin bir şekilde yanıtlıyor.



Kullanımda olan ürünlerin garanti süreleri uzatıldı

Wilo, dijital uygulamalarının yanı sıra garanti süreleri konusundaki yeni düzenlemeleriyle de müşterilerine destek olmaya devam ediyor. Aktif olarak kullanılan ve garanti süreleri bu yılın Mart ve Nisan aylarında sona erecek olan ürünleri kapsayan bu uygulamada, Wilo müşterilerinden ek bir ücret talep etmeden ürünlerinin garanti sürelerini iki ay daha uzatıyor. Böylelikle garanti süresi 01-31 Mart 2020 tarihleri arasında dolacak olan ürünlerin garanti süresi 31 Mayıs 2020 tarihine kadar ve garanti süresi 01-30 Nisan 2020 tarihleri arasında dolacak olan ürünlerin garanti süresi ise 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmış oluyor.



Wilo eAcademy ile dijital eğitimler devam ediyor

Wilo, hayatın evlerden devam ettiği bu günlerde pompa ve pompa sistemlerine yönelik dijital eğitimlerini de ara vermeden sürdürüyor. Eğitime katılmak isteyenler, Wilo Social uygulaması üzerinde yer alan eAcademy bölümünden ihtiyaç duydukları eğitime kaydolma ve bulundukları ortamdan eğitime katılma olanağı da buluyor. Wilo’nun uzman kadrosu tarafından verilen eğitim serisi, pompa ve pompa sistemleri hakkında pek çok konuda detaylı bilgiler içeriyor. Eğitimlere online olarak katılma şansı olmayanlar ise uygulamanın eAcademy bölümünden diledikleri eğitimin notlarına veya sunumlarına ulaşabiliyor ve eğitimi veren kişiye sorularını iletebiliyor.