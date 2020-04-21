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Avrupa ve Türkiye COVID-19’la Mücadelede Droneları Etkili Bir Şekilde Kullanıyor

Dünyayı kasıp kavuran COVID-19 salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çin’de başlayan salgının yeni merkezlerinden biri haline gelen Avrupa’da vaka sayıları oldukça fazla. Teknolojinin sağladığı imkanlardan sonuna kadar faydalanan ülkeler, sokakta görev alan güvenlik güçleri için dron kullanmaya başladı. Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa’daki pek çok ülke, lider drone markası DJI firmasının ürünlerini salgınla mücadelenin karantina ayağında aktif bir şekilde hayata geçirdi
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Fransa’nın Nice kentindeki güvenlik güçleri salgın hakkındaki gelişmelerden sokaktaki insanları haberdar etmek, vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve gerekmediği sürece sokakta kalmamaları konusunda hızlı bir şekilde uyarmak için Mavic 2 Enterprise dronlarını portatif duyuru sistemlerine çevirdi. Nice kentinin bu efektif girişimi, Fransa’daki diğer bölgeler tarafından da uygulamaya koyuldu.

İtalya’daki belediyeler de dronları kamusal alandaki vatandaşların hareketlerini izlemek için kullanıyor. Belediyelerin bu girişimi sonucu olumlu değişimi gören İtalya Ulusal Sivil Havacılık Otoritesi (ENAC), dron kullanımını resmi olarak tüm ülkede başlattı.

Belçika polisi de vatandaşların ev karantinası sırasında uygulanan kurallara uyup uymadığını izlemek için dron kullanan ülkelerden biri. Vatandaşların kamusal alanlarda zaman geçirmelerine izin veren güvenlik güçleri, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Avusturya, başkent Viyana’ysa trafiği izlemek için bir süredir dron kullanıyor. Yetkililer; önlemlerin etkili olup olmadığını izlemek için dron uçurmayı planlamadıklarını belirtirken, dronların trafikteki kalabalıkları tespit etmek için kullanıldığını doğruladılar.

Norveç’in Kristians kentinde düzenlenen konferansta, salgınla mücadelede dronların kullanılması ve Mavic 2 Enterprise Dual'in uzaktan sıcaklık taraması yapabilme özelliği vurgulandı. Mavic 2 Enterprise Dual; yaklaşık 2-3 metre mesafede sıcaklık taraması yapıldığında, yarım derece hata payıyla veri çıkarabiliyor.

İspanya, kamusal alanlardaki vatandaşlarını dronlar aracılığıyla güvenli mesafelerden izleyebiliyor. Murcia kentindeki Mazarrón Belediyesi, Mavic 2 Enterprise Dual’ın termal kamerası sayesinde güvenli mesafeden sıcaklık kontrol denemeleri yapıyor. İspanyol yetkililer, test aşamasında olan bu metodun onaylanmasına öncelik veriyorlar.

Türkiye'de dron teknolojisini kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Bir yandan güvenlik güçleri tarafından İstanbul’un merkezi alanlarında gezici duyuru sistemi olarak, diğer yandan da zabıtalar tarafından sahildeki amatör balıkçıların takibi için kullanılıyor.

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