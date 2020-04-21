İzmit Otogarı’nda izin kuyruğu!

İçişleri Bakanlığı tarafından Coronavirüs tedbirleri kapsamında il merkezi ve ilçelerde ''Seyahat İzin Kurulları'' oluşturuldu. 4 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ve Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 31 ilde giriş ve çıkış kontrolünün denetlenmesinin uzatılması talimatı sonrasında İzmit’te yaşayan vatandaşlar il değiştirmek amacıyla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giderek izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu.

YÜZDE 10’U KRİTERLERDEN GEÇEBİLİYOR

Yetkililerden alınan bilgilere göre normal zamanlarda da yoğunluk oluşurken İzmit’te son iki günde yaklaşık 2 bin kişi başvuru yaptı. Yaklaşık 100 metreyi bulan kuyrukların oluştuğu otobüs terminalinde uygun kriterleri taşıyan kişilere izin verilirken, kriterlere uymayanlar ise reddediliyor. Günlük başvuran kişilerin ancak yüzde 10’u kriterlerden geçip izin alabiliyor. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş veya gidiş/geliş için 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli oluyor.

TEPKİ GÖSTERİYORLAR

Bir diğer yandan izin belgesi almak amacıyla başvuracak kişilerin ateşleri ölçülürken, şehirlerarası toplu taşıma olmaması sebebiyle sadece özel araçlara izin verilmesi nedeniyle vatandaşlar ‘İzin alsam da nasıl gideceğim’ şeklinde tepki gösteriyor.