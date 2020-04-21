Erbakan il başkanlarını topladı

Partinin 81 il başkanının eksiksiz katıldığı toplantı, yaklaşık dört saat boyunca devam etti. İl başkanların ayrı ayrı söz veren genel başkan Erbakan, her il başkanından halkın sağlığı hakkında bilgi aldı iller ile alakalı ayrı ayrı sorular sorarak notlar aldı.

Erbakan; işsiz kalanlar ile yaşlıların tüm sıkıntıları ile ilgilenilmesi talimatı verdi.Halen etkileri devam eden küresel salgın hastalık konusuna önemle değinen Erbakan, “bu süreçte özellikle işsiz kalan vatandaşlarımız ve ileri yaşından dolayı evinden dışarıya çıkamayan yurttaşlarımızın tüm sıkıntıları ile ilgilenmenizi istiyorum” dedi.

ERBAKAN, ARAS'A EN GENÇ İL BAŞKANIMIZ DEDİ

Toplantıda Kocaeli il başkanı Mehmet Aras’ a iki defa söz verildi.Mehmet Aras’ a, toplantı boyunca il gençlik kolları başkanı Mustafa Sezgin, teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı Cevdet Çepil ve siyasi işlerden sorumlu başkan yardımcısı Erkan Katırağ da eşlik ettiler.Genel başkan Dr. Fatih Erbakan, Mehmet Aras’ a enerjisinden dolayı en genç il başkanımız diyerek latife etti.Yeniden refah Kocaeli ramazan ayında halkın hizmetinde.Mehmet Aras Kocaeli il teşkilatı ve ilçe teşkilatlarının ramazan ayı sebebi ile organize ettiği çalışmalar hakkında genel başkan Erbakan’ a bilgi verdi.

YENİ REFAH KOCAELİ RAMAZAN AYINDA HALKIN HİZMETİNDE

Partinin teşkilatları tarafından, hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için ramazan kolileri hazırlandığını, bu kolilerin dağıtımına başlandığını bildiren Aras, aynı zamanda süreç başladığından beri, imkanlar nispetinde askıda ekmek çalışmasına devam edildiğini dile getirdi.

Ayrıca, Mehmet Aras’ ın genel başkana verdiği rapordan anlaşıldığına göre, parti Kocaeli deki 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatmış durumda.