Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayıları açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, bugün 39.429 testin yapıldığını duyurdu. 4.611 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, son 24 saatte 119 kişininse corona virüsüne yenik düştüğünü ifade etti.
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Bakan Koca, toplam 2.259 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz