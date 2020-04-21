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Bakan Koca, toplam 2.259 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı.
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Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayıları açıklandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, bugün 39.429 testin yapıldığını duyurdu. 4.611 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, son 24 saatte 119 kişininse corona virüsüne yenik düştüğünü ifade etti.

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