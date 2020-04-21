UEFA ilk olarak yarın 55 ülkenin genel sekreterleriyle bir araya gelecek ve liglerin ne zaman, nasıl başlayacağıyla ilgili durumlar hakkında görüş alış verişinde bulunacak. 23 Nisan Perşembe günü ise UEFA İcra Komitesi buluşarak yerel ligler ve Avrupa kupalarının geleceğini konuşacak.
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UEFA, ligler ve Avrupa kupaları hakkında karar verecek
UEFA, koronavirüs nedeniyle ertelenen karşılaşmaların geleceği ilgili kararlar almak üzere bu hafta telekonferans yoluyla 2 önemli toplantı yapacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz