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UEFA, ligler ve Avrupa kupaları hakkında karar verecek

UEFA, koronavirüs nedeniyle ertelenen karşılaşmaların geleceği ilgili kararlar almak üzere bu hafta telekonferans yoluyla 2 önemli toplantı yapacak
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UEFA ilk olarak yarın 55 ülkenin genel sekreterleriyle bir araya gelecek ve liglerin ne zaman, nasıl başlayacağıyla ilgili durumlar hakkında görüş alış verişinde bulunacak. 23 Nisan Perşembe günü ise UEFA İcra Komitesi buluşarak yerel ligler ve Avrupa kupalarının geleceğini konuşacak.

Bugün 19:29 TSİ - Spor

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