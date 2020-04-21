Dilovası’na 400 yeni çöp konteyneri

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği Ankara ziyaretlerinden birisi olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ve Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan sözü alınan yeni çöp konteynerleri önceki gün Dilovası’na teslim edildi.
BAŞKAN, KURDUĞUMUZ TEMASLAR MEYVESİNİ TOPLUYOR
Alınan konteynerlerin Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki mahallelere dağıtımına başlandı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin ihtiyaçları konusunda Ankara’da çeşitli temaslarda bulunduk. Bakanlıklar düzeyinde yaptığımız ziyaretlerimiz meyvelerini veriyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz