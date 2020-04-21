Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 20:26 TSİ- Gündem G: Bugün 23:26 TSİ

Almanya'dan getirilen vatandaşlar yurtlara yerleştirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya’dan getirilen vatandaşlar Sivas’ta yurtlara yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya'dan alınan 2'si bebek toplamda 233 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı'na geldi. Vatandaşlar uçaktan indikten sonra tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Vatandaşlar izolasyon kuralları çerçevesinde otobüslere bindirildikten sonra, kendileri için hazırlanan KYK Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 233 kişi 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacak.

Bugün 20:26 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TGSP Genel Başkan Yardımcısı Sözbilir, koronavirüs sürecindeki çalışmalarını açıkladı mask
TGSP Genel Başkan Yardımcısı Sözbilir, koronavirüs sürecindeki çalışmalarını açıkladı
Avrupa ve Türkiye COVID-19’la Mücadelede Droneları Etkili Bir Şekilde Kullanıyor mask
Avrupa ve Türkiye COVID-19’la Mücadelede Droneları Etkili Bir Şekilde Kullanıyor
Öğretmenevi çalışanlarına Büyükşehir’den hijyen eğitimi mask
Öğretmenevi çalışanlarına Büyükşehir’den hijyen eğitimi
Wilo “sosyal mesafe korumalı” çözümler sunuyor mask
Wilo “sosyal mesafe korumalı” çözümler sunuyor
Koronavirüs tarımın önemini ortaya koydu mask
Koronavirüs tarımın önemini ortaya koydu
Yurtbay Seramik’ten 23 Nisan’a Özel Anlamlı Reklam Filmi mask
Yurtbay Seramik’ten 23 Nisan’a Özel Anlamlı Reklam Filmi
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı mask
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı

GALERİ

Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu mask
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı mask
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar! mask
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL