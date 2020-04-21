Kamu çalışanlarıyla ilgili '24 Nisan' kararı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlardaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. "