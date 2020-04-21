Yurtbay Seramik’ten 23 Nisan’a Özel Anlamlı Reklam Filmi

“Bugün olsan da evde” hashtag’iyle yayınlanan reklam filminde; 23 Nisan’ın hangi şartlar altında olunursa olunsun coşkuyla kutlanmaya devam edeceği mesajı, bir çocuk kararlılığı, bakış açısı ve özlemiyle verildi. Çalışmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük bir beğeni toplayan reklam filmi kısa sürede birçok insan tarafından da paylaşıldı.