“Bugün olsan da evde” hashtag’iyle yayınlanan reklam filminde; 23 Nisan’ın hangi şartlar altında olunursa olunsun coşkuyla kutlanmaya devam edeceği mesajı, bir çocuk kararlılığı, bakış açısı ve özlemiyle verildi. Çalışmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük bir beğeni toplayan reklam filmi kısa sürede birçok insan tarafından da paylaşıldı.
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Yurtbay Seramik’ten 23 Nisan’a Özel Anlamlı Reklam Filmi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında Yurtbay Seramik tarafından "23 Nisan" reklamı hazırlandı
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Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz