Çayırova Saadet'ten örnek çalışma

Saadet Partisi Genel merkezi tarafından kayıtlı üyelerine yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. Tüm ülke genelinde yapılan çalışmalarda partiye kayıtlı üyeler aranarak kendileri ve çevresi ile alakalı mevcut sağlık durumları ve ihtiyaçları noktasında taleplerini dinliyorlar. Bu çalışma kapsamında Saadet Partisi Çayırova ilçe teşkilatı da genel merkezleri tarafından başlatılan bu çalışmayı Çayırova ilçesinde uygulamaya başladı. İlçe Başkanı Yusuf Aksu Konuyla alakalı yaptığı yazılı açıklamada şunlara değindi.

YAKINDAN YAŞIYORUZ

Malum olunduğu üzere tüm dünya olduğu gibi ülkemizde bir salgın vakası ile mücadele içerisinde bulunmaktadır. Bu mücadelenin en önemli ayakları sağlık hizmetleri ve ekonomik boyutlarıdır. Sağlık noktasında gerekli adımların önemli ölçüde atıldığı ülkemizde maalesef ekonomik olarak ülkece sıkıntılı günler geçirmekteyiz. Hemen hemen her sektörün ve kesimin hissettiği sıkıntıları yakından yaşıyoruz ve takip ediyoruz. Bu çerçevede Partimiz bir çalışma yürütüyor ve bu çerçevede bizlerde Saadet Partisi Çayırova ilçe teşkilatı olarak bu çalışmayı ilçemizde yürütüyoruz.

TEK TEK ARIYORUZ

Bu çalışma kapsamında bünyemizde kayıtlı bulunan üyelerimizi tek tek arayarak kendileri, aileleri ve çevresinde bulunan vatandaşlarımız ile alakalı mevcut sağlık durumları ve ihtiyaçları noktasında bilgiler alıp elimizden geldiğince geri dönüşler sağlıyoruz. Amacımız üyelerimiz ve onların vasıtasıyla tüm Çayırova’lı hemşerilerimize ulaşarak sıkıntılarını paylaşmak ve yardımcı olmaktır. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Vatandaşlarımız bu zorlu süreçte hatırlanmak ve destek görmekten son derece mutlu oluyor. Bizlerde üzerimize düşeni yapmaktan onur duyuyoruz. Dedi.