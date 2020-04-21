Sağlık işi, ekip işi değil miydi?

Sağlık çalışanlarımız adına uzun süredir mücadele verdiğimiz ek ödemelerin iyileştirilmesi talebi, geçen ay yayımlanan yönetmelik ile beklentileri karşılamamış ve çalışma barışının daha da bozulmasına zemin hazırlamıştı. Bu ay tavandan ödenecek döner sermaye ve ek ödemeleri Covid 19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarımızdan yoğun bakım ve acilde çalışanların aldığı miktar çok az artmış, lise mezunu olanlar ile Genel İdari Hizmetler (GİH) ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) personeli yapılan ödemelerden hiçbir şey alamamıştır.

SAĞLIK, EKİP İŞİDİR!

Bizler sağlık ekip işidir demekten tükendik diyen Yıldırım, performansa dayalı ek ödeme sisteminin çöktüğünü 5 yıldır söylüyoruz ve yeni hazırlanması gereken sistemin herkese adaletli ve eşit olması gerekir söylemimizi de duymadınız veya duymak istemediniz. Sağlık Bakanlığı yanlış politikalarıyla iyice dibe vurdu, bu zorlu süreçte bile bir kez daha çalışanlar arasında ayrım yaptığını tüm çalışanlara göstermiştir. Sağlık çalışanlarının isyanını görmeyen Sağlık Bakanlığının, ayrımcılık anlayışı kabul etmiyoruz.

YANLIŞ POLİTİKALAR, ÇALIŞANLARI TÜKETTİ

Sağlık çalışanlarımız doktorundan hemşiresine, hizmetlisinden teknik birimine kadar çalışma şartlarının zorluklarına göğüs gererek, gecesini gündüzüne katarak virüsle mücadele etmektedir. Güçlü bir mesleki sorumluluk bilincine sahip olarak Korona Virüse yakalanmaktan çok, ailelerine ve dolayısıyla yaşadıkları çevreye bulaştırma endişesi yaşayan, anne kokusuna, baba özlemine hasret kalan evlatlarından ve ailesinden uzakta pandemi mücadelesi vermektedir. Sağlık çalışanlarımız vicdanla, samimiyetle ve merhametle yaptığı mesleğinde artık tükendi diyen Yıldırım, tüm kamuoyu da duysun ki Sağlık Bakanlığının yanlış politikaları çalışanları tüketti.

DÜZENLEME İVEDİLİKLE YAPILMALIDIR

Sağlık Bakanlığı, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde beklenti ve ihtiyaçları gözeterek, sağlık çalışanlarının her birini dikkate alacak şekilde kuşatıcı ve kapsayıcı bir anlayışla yönetmeliği gözden geçirmelidir. Covid 19 ile mücadelede sorumluluk alanı içinde üzerine düşen tüm görevi yerine getiren tüm sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemenin ivedilikle yapılması gerekmektedir.