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Öğretmenevi çalışanlarına Büyükşehir’den hijyen eğitimi

Covid-19 salgını sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit ve Körfez Öğretmenevi’nde görevli tüm personele hijyen eğitimi verdi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgını sebebiyle dezenfeksiyon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda halkın yoğun olarak kullandığı yerler dezenfekte edilirken kurum içi eğitimler kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nce çeşitli kamu kurumlarında görev yapan personele eğitim veriliyor. Eğitimlerde sosyal mesafe kuralları, kişisel sağlık ve bakım, maske ve eldiven kullanımı ile çamaşır suyuyla ortam dezenfeksiyonu konularında bilgiler veriliyor.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü uzmanlarınca verilen eğitimlerin sonuncusu İzmit ve Körfez Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Sağlık personellerinin, salgın dolayısıyla öğretmen evlerinde misafir edilmesi sebebiyle, öğretmenevlerinde görevli tüm personele hijyen eğitimi verildi. Eğitim sırasında sosyal mesafe kuralları göz önünde bulunduruldu.

MASKE VE ELDİVEN KULLANIMI

Eğitimde öğretmenevi personelinin kendi ve çevre sağlığı için sosyal mesafe kuralları, kişisel sağlık ve bakım, maske ve eldiven kullanımı ile çamaşır suyuyla ortam dezenfeksiyonu konularında eğitim verildi. Eğitim kapsamında maske ve eldivenlerin kullanım koşulları, nasıl giyilip çıkarılması, maske ve eldivenlerin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken kurallar konusunda personel bilgilendirildi.

SAĞLIK İÇİN DEZENFEKSİYON

Öğretmenevi çalışanlarına ayrıca çamaşır suyuyla ortam dezenfeksiyonu eğitimi verildi. Çalışanların kendi sağlığını göz önünde bulundurarak çalışması gerektiği bilgisi verilen eğitimde sık sık el dezenfektesi yapılmasına dikkat çekildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi talep edilmesi durumunda tüm kurumlara hijyen eğitimlerinin verilmesi planlanıyor.

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