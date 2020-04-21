Kale Okullarından tüm Türkiye genelinde online deneme sınavı

Kale Okullarının daha önce Marmara bölgesinde yaptığı online sınavlara 50.000’i aşkın öğrenci katılımı gerçekleşmiş ve Marmara Bölgesi dışından da talepler oluşmuştu. Bundan önce yaptığı açıklamalarda “Aramızda sosyal mesafe olsa da birlik ve dayanışma içerisinde atlatacağımız bu günlerde öğrencilerimizin eğitimden uzak kalmaması adına Kale Okulları Uzaktan Eğitim Sistemimiz ile tüm milletimizin yanındayız. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatacağız.” diyen Kale Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Bahir AZAK; Kale Okullarının yapacağı haftalık online sınavlara yeni bir soluk kazandırarak Tüm Türkiye genelinde bir deneme sınavı yapmaya karar verdiklerini açıkladı.

Öğrencilerin sınava katılımları için yapmaları gereken Kale Okullarına ait Bölge Müdürlüklerinden herhangi birini arayarak bilgi alması yeterli olacak.