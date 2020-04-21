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İnfaz Yasası toplumsal bir barışa dönüşebilirdi

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe teşkilatı haftalık olağan toplantısını tele konferans  sistemiyle yaptı. Toplantı sonunda İlçe Başkanı Engin Kılıç gündeme dair açıklamalarda bulundu
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Yeniden Refah Partisi olarak, toplumun adalet duygusunun tatmini açısından af yetkisinin suçtan zarar görende (Mağdur tarafta) olduğu kanaatindeyiz. Bu ilke çerçevesinde Devlete karşı işlenen suçlarda affetme yetkisinin Devlette; Şahıslara karşı işlenen suçlarda da affetme yetkisinin, bu suçtan zarar gören mağdurda, yani şahıslarda olması gerekmektedir. Adalette kronik sıkıntılar var dolaysıyla bu sıkıntıların atlatılması adına reform niteliğinde adımların atılması lazım buna infaz dediler ama ağırlıklı af olarak görülmesi lazım adi suçlara gösterilen tahammülün düşünce suçlarıyla alakalı değerlendire bileceğimiz veya siyasi suç olarak gösterilen olaylarda aynı tahammülün gösterilmediği ortada. Dolayısıyla bu bir problem aslında eyleme dönüşmeyen birçok şeyden dolayı insanlar içerde bu affı kaldıkı sosyal bir barışa dönüştürmek gerekiyordu. Hapis haneleri boşaltmak adına adi suçlarda dâhil edilerek birçok insan çıkartıldı mağdurun izni ve rızası olmadan tek taraflı af yasası faydadan çok zarar verir ve adil değildir.

AKRAN EVLİLİKLERİNİN, KAPSAM DIŞINA BIRAKILMASI HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞTURMAKTADIR

Yıllardır Türkiye Kamuoyunun tartıştığı, mağdur eşlerin, ebeveynlerin ve mağdur ailelerin çocuklarının sürekli gündemde tutmaya çalıştığı “Genç Yaşta Evlilik Mağdurları” meselemiz var. Eşler, kocaları hapiste olduğu için mutsuz, çocuklar babalarının sevgi ve şefkatine muhtaç, ebeveynler kederli ve huzursuz vaziyettedirler.

Yaklaşık 16.000 civarı insanımızın bu mağduriyeti yaşadığı bilinmektedir. Kocalar hapiste olsa da çoğunluğu genç yaşta evlendiği eşiyle resmi nikâhlıdır.  İnfaz düzenlemesinde erken yaşta evliliğe ilişkin herhangi bir düzenleme de yer almamaktadır. Bu durum adil değildir. Ülkemizin birçok bölgesinde erken yaşta evlilik nedeniyle birçok mağduriyetler oluşmaktadır.  Bu durum birçok babasız büyüyen çocuklar ile bakıma muhtaç eşler ve çocuklar meydana getirmiştir. Bu durumun düzelmesi için düzenlemede erken yaşta evliliğe ilişkin bir düzenleme de yer alması gerekmekteydi.

BAZI CHP’Lİ BELEDİYELERİN BİRTAKIM GAZETELERİ DAĞITIMI ADİL VE ETİK DEĞİLDİR

 Birçok medya organında son günlerde açık bir şekilde gördüğümüz gibi; Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere bazı CHP’li belediyeler; belediyeye bağlı “Halk Ekmek” büfelerinden ‘Korkusuz’ ve ‘Sözcü’ gazetelerinin dağıtımını sağlıyorlar.

Hatta ve hatta doğrudan belediyeye ait olan araçlarla bu gazeteleri vatandaşlara belediye çalışanları eliyle ulaştırıyorlar. Bu CHP’li belediyeler, açık bir şekilde belediye imkânlarıyla kendi medyalarını destekliyorlar.

Bu tavırlarıyla, göreve gelmeden önce; Ak Parti hükümetinin  "Havuz medyası" şeklinde haklı bir eleştiri ile eleştirdikleri adaletsizliği, şimdi göreve gelince kendileri de yapmış olmuyorlar mı? Söz konusu CHP'li başkanların bu tutumu kendi havuz medyalarını oluşturmak anlamına gelmiyor mu ?  Bu apaçık bir adaletsizlik değil mi?

BİZİM MİLLİ GÖRÜŞ OLARAK YILLARDAN BERİ İFADE ETTİĞİMİZ GİBİ

Bu partilerin amblemleri farklı, FAKAT uygulamaları maalesef ki aynı. Ülkemizi, belediyelerimizi bunlardan hangisi idare ederse etsin, gördüğünüz gibi sonuç değişmiyor. Yaşadığımız bu son olay da bu gerçeği açık bir şekilde bir kez daha ortaya koyuyor. Bu tutumlarıyla Ülkemizde birlik-beraberlik ve kardeşlik atmosferini tesis etmeleri mümkün değildir.

Ötekileştirişi söylem ve tavırlar, kutuplaşmayı tırmandıran uygulamalar,  Milletimizin bu en zor günlerde dahi birlik olmasına engel olmaktadır.

Ancak yine Milli Görüş olarak  50 seneden beri ifade ettiğimiz gibi, Sayın Başkanlar ne kadar iyi niyetli olursa olsunlar, bindikleri otobüslerin istikameti yanlış

Yanlış istikamette giden otobüste ne kadar iyi insan olursanız olun, varacağınız nokta yanlış olur…

Doğru noktaya ulaşabilmek ise ancak ve ancak Milli Görüşle ile mümkündür. Dedi.

 

 

Bugün 22:09 TSİ - Siyaset

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