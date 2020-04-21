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TGSP Genel Başkan Yardımcısı Sözbilir, koronavirüs sürecindeki çalışmalarını açıkladı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sözbilir Koronavirüs (Covid - 19) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözbilir, ailenin bu süreçteki önemine değinerek evde etkili zaman geçirebilmeleri için gerçekleştirdikleri çalışmaları açıkladı
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Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sözbilir Koronavirüs (Covid - 19) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ailenin önemine değinen Sözbilir, birlikte zaman geçirmenin psikolojik açıdan güçlü kalmamızı sağladığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi; ‘’Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok yönden etkisini göstermeye başladı. Alışkanlıklarımız ve hayatımızın akışında önemli değişiklikleri beraberinde getirerek bize daha fazla tefekkür etme imkanı sundu.

TGSP OLARAK EVDE VERİMLİ ÇALIŞMAYA YÖNELİK BİRÇOK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Bu süreçte dışarıda gerçekleştirdiğimiz eylemlerimizin birçoğunu artık evlerde, ailemiz ile bir arada yapmaktayız. Bizler de TGSP olarak evde verimli çalışmaya yönelik birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Evde olduğumuz süre zarfınca eğitime ara vermemeye gayret ediyor eğitimlerimizi, söyleşilerimizi, ders halkalarımızı ve bilgi yarışmalarımızı dijital mecralarda devam ettirerek bu sürecin verimli geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli ekran karşısında zaman geçirmememiz için birlikte ve bireysel geçireceğimiz zamanları planlamamız gerekiyor. Planlama ile ilgili ailelere ve gençlere destek oluyoruz. Evde beraber yapılabilecek faaliyetler için çalışıyor, ibadetler için yönlendirmeler sağlayarak psikolojik motivasyonumuzu arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü motivasyonumuz güçlü olursa psikolojimiz de güçlü olur.’’ dedi.

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