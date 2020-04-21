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Cartoon Network’ün sevilen dizisi Kral Şakir’den 23 Nisan şarkısı

Cartoon Network’ün ilk yerli çizgi filmi Kral Şakir, 23 Nisan’ın 100. Yılına özel çocuklar için şarkı hazırladı. Bu yıl evlerden yapılacak kutlamalarda çocuklar Kral Şakir’in 23 Nisan Şarkısı’yla hem eğlenecek hem dans edecek hem de 23 Nisan’ın tadını doyasıya çıkaracak
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Cartoon Network, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sürprizlerle kutlamaya devam ediyor. Cartoon Network’ün ilk yerli çizgi filmi olan ve Grafi2000 ortaklığında hazırlanan Kral Şakir, 23 Nisan’a özel bir şarkı hazırladı. 23 Nisan’ın çocukların günü olduğunun ifade edildiği şarkıda, yarınların umut, kardeşlik dolu olduğu mesajları veriliyor. Aynı zamanda Cartoon Network, 23 Nisan akşamı saat 21.00’de İstiklal Marşımızı çocukların okumaları için televizyondan yayınlıyor ve tüm çocukları bu günü coşkuyla evde kutlamaya davet ediyor.

Cartoon Network 23 Nisan’ı dolu dolu kutluyor

En eğlenceli çizgi film kanalı Cartoon Network, 23 Nisan’da çocukların evde keyifli vakit geçimeleri için Kral Şakir’in yepyeni bölümlerini 13.30 ve 17.30 saatleri arasında özel bir kuşakla yayınlıyor. Web sitesinde ve youtube kanalında ise sevilen çizgi filmlerden Gumball, Kafadar Ayılar, Ben 10, Powerpuff Girls, Kral Şakir, Elma ve Soğan’dan oluşan 23 Nisan’a özel 100 dakikalık video serilerini de çocuklarla buluşturuyor.

23 NİSAN

Yirmi yirmi yirmi üç Nisan

Yirmi yirmi yirmi üç Nisan

Yirmi yirmi yirmi üç Nisan

Kutlu olsun hepimize bu bayram!

Çocuklar toplanın bugün bizim günümüz,

Neşeyle dolu 23 Nisan,

Coşkuyla kutlayalım, eğlenelim, hoplayalım

Çünkü bugün bizim, 23 Nisan!

Atamızdan yadigâr bize bu bayram,

Tüm çocuklara etti armağan.

Yarınlar umut dolu, neşe kardeşlik dolu,

Bizimdir arkadaşlar bu bayram.

Canan, Şakir, Necati bizimle!

Hepsi bugün eğleniyor, keyfi yerinde.

Bunu her yıl kutlarız sevinçle

Hep beraber olalım, verelim el ele

Yirmi yirmi yirmi üç Nisan

Kutlu olsun hepimize bu bayram!

Bugün 23:00 TSİ - Yaşam

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