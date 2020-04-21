QNB Finansbank Çocuk Festivali 23 Nisan’da çocuklarla buluşuyor

Koronavirüs sebebiyle yurt genelinde eğitim öğretimin evlerden devam ettiği bugünlerde QNB Finansbank Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu 23 Nisan şenliklerini çocukların evlerine taşıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında ilk günkü coşkuyla Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklar için gerçekleştirilecek keyifli atölyeler, QNB Finansbank YouTube sayfasında çocuklarla buluşacak.

QNB FİNANSBANK'TAN ÇOCUK FESTİVALİ

23-24-25 Nisan 2020 tarihlerinde üç gün boyunca gerçekleşecek atölyelerde birçok nitelikli içerikle çocuklar, bir yandan öğrenirken diğer yandan eğlenecekler. Çocukların yaratıcılıklarını harekete geçirecek, analitik düşünme ve görsel zekalarını geliştirmeye yönelik hazırlanan atölyeler, eğlenceli bir program sunmanın yanı sıra festival ruhunu da yaşatmayı hedefliyor.QNB Finansbank Çocuk Festivali’ne QNB Finansbank YouTube hesabına girerek katılabilirsiniz. Adres: https://www.youtube.com/ qnbfinansbank

Festivalde yer alacak atölyeler;

Buğday Derneği "Suyu Doğru Kullanalım" - Gelecek için suyu doğru kullanmayı öğreniyoruz.

Alper Baytekin "Masal Dinliyoruz" - Yeni bir masal öğreniyoruz.

Berrak İdiman "Hayal Panosu" - Yaratıcılığını geliştir.

Emre Saka "Kukla Yapma" - Evdeki malzemelerle sen de kukla yap

Swing İstanbul "Hadi Dans Edelim" - Dans etmek zor değil

Bilge Saka "Ben de Çizebilirim" - Basit çizgilerle illüstrasyon

Caner Akgün/Dilruba Bilgi "Ailece Klasik Müzik" - Klasik müzik bestecilerini tanıyoruz

Gönül Yeprem "Çocuk Şarkısı" - Bugüne özel bir şarkı

Burak Karabey "Çocuklar ve Uzay" - Uzayı keşfediyoruz.

Ezo Sunal – Beden Perküsyonu