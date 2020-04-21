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Vodafone freezone ''NAPİİM EVDEYİM'' konserleri Chaby Han ile devam ediyor

Vodafone FreeZone’un her hafta Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanan “Napiim Evdeyim” online konserler serisinin ikinci konuğu Chaby Han olacak. Chaby Han, kardeşi Doyeb Han ile birlikte K-Pop söyleyecek
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21 Nisan 2020 – Vodafone’un gençlik markası Vodafone FreeZone, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan gençlere müzikle moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlediği “Napiim Evdeyim” Konserleri’nin ikincisini Güney Koreli şarkıcı Chaby Han ile gerçekleştirecek. 21 Nisan Salı günü saat 22.00’da Vodafone FreeZone Instagram hesabından canlı yayınlanacak online konserde, Chaby Han kardeşi Doyeb Han ile birlikte K-Pop söyleyecek. 45 dakikalık konser süresince toplam 6 parça seslendirecek olan Chaby ve Doyeb Han Kardeşler, keyifli sohbetleriyle de konsere renk katacak.

Chaby Han kimdir?

1992 doğumlu Chaby Han, yaklaşık 13 yıldır ailesiyle birlikte Türkiye’de yaşıyor. Kendi tabiriyle bir “Türkleşmiş Koreli” olan Chaby Han, YouTube’a yüklediği videolarla tanındı ve kısa sürede bir internet fenomenine dönüştü. Akıcı Türkçesiyle dikkat çeken Chaby Han’ın Instagram’da 334 bin takipçisi bulunuyor.

Dün 23:40 TSİ - Yaşam

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