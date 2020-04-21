Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 23:20 TSİ- Dünya G: Bugün 23:30 TSİ

İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi

İngiltere’den Türk Hava Yolları’nın tahliye uçağıyla Türkiye’ye getirilen 311 vatandaş, Kocaeli’de öğrenci yurtlarına yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Korona virüs nedeniyle uçuşları iptal olduğu için İngiltere'de kalan Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçaklarıyla Türkiye’ye döndü. THY'nin İngiltere'den 311 vatandaş için kalkan tahliye uçağı saat 17.30'da İstanbul'a indi. Özel bir alana park edilen uçaklardaki yolcular yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli’ye getirildi. Otobüslerle Kocaeli’ye getirilen vatandaşlar, İzmit ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Şerife Gelin ve Gazi Süleyman Paşa Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

YURTLARA YERLEŞTİRİLEN VATANDAŞLAR 14 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Otobüslerle yurtların önüne getirilen vatandaşlar, özel kıyafetler giyen görevliler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından yurt binalarına alındı. Polis ekipleri de yurt çevresinde güvenlik önlemi alarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını önledi. Yurtlara yerleştirilen vatandaşların 14 gün boyunca karantinada kalacakları öğrenildi.

Bugün 23:20 TSİ - Dünya

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Salgında örnek ülkeydi... Vaka sayısı patladı! mask
Salgında örnek ülkeydi... Vaka sayısı patladı!
İş insanı koronadan öldü, karnındaki bebeği kurtuldu! mask
İş insanı koronadan öldü, karnındaki bebeği kurtuldu!
Mehmet Öz'den tepki çeken corona virüs açıklaması mask
Mehmet Öz'den tepki çeken corona virüs açıklaması
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler mask
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
108 yeni vaka, endişeleri arttırdı mask
108 yeni vaka, endişeleri arttırdı
İletişim Başkanlığı dünyadaki korona virüs vaka durumunu açıkladı mask
İletişim Başkanlığı dünyadaki korona virüs vaka durumunu açıkladı
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı mask
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı

GALERİ

Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu mask
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı mask
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar! mask
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL