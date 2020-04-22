Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 41 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 31 kuruş indirim bekleniyor.
Bugün 09:22 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:25 TSİ
Akaryakıtta indirim beklentisi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde ve benzinde indirim bekleniyor
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
Engin - helal olsun devletimize ülkemizi her alanda dünya lideri konumuna getirdiler ALLAH hepsinden razı olsun
Cafer Güneş - Teksas petrolü eksilere indi.1 kuruşa petrol alsalar bile kdv+ötv+mtv+ntv+cnbc derken 2.5 liradan aşağı satılamıyor .
ayhaN - indirim olsa ne kimse sokağa çıkıp alamayacakki
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.