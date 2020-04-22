Kocaeli'deki işçilere virüs testi yapılacak!

İstanbul’dan sonra vaka sayısında en çok artışın görüldüğü Kocaeli’de faaliyet gösteren OSB’lerin başkanları, üretimin durmaması ve pozitif vakaların belirlenmesi için, üretime devam eden firmalarda COVID- 19 testi yapılmasını istemişti. Bölgede üretimin kesintisiz sürmesi için Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ile Sağlık Bakanlığı ortak bir çalışmaya imza attı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen Kocaeli’de, koronavirüs tespitine yönelik kesin sonuç veren PCR testinin yapılacağı bir merkez kuruldu. Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) kurulan merkezde 23 Nisan’dan itibaren koronavirüs belirtileri olan, olmayan herkese test yapılacak. Yapılacak test sayısının günlük 4 bin olacağı belirtildi.

İŞÇİ SAĞLIĞI KORUMA ALTINA ALINACAK

Bu çalışma ile birlikte hem üretime devam edilecek hem de işçilerin sağlığı koruma altına alınacak. Fabrikalarda yoğun olan pozitif vakaların önüne geçilmesi noktasında yaygın testin işe yarayacağı düşünülüyor. Konu ile ilgili görüşlerini beyan eden OSB başkanları, karardan memnuniyet duyduklarını söyleyerek, testlerin yapılmasıyla birlikte bulaşıcılık riskinin yoğun olduğu sanayi bölgelerinde bu oranın düşeceğini belirtti. OSB başkanları, deniz, kara ve hava yolunun ortak noktası olan Gebze’de, İstanbul gibi bir metropolden işçilerin bölgeye gelmesi nedeniyle isabetli bir karar olduğunu, kendileriyle de toplantı yapılarak, istek ve sorunlarını dile getirebilecekleri bir ortam oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

TARAMA FAALİYETİ ARTACAK

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (KSO) Ayhan Zeytinoğlu, projenin Kocaeli’de başlatılmasını önemsediklerini belirtti. Zeytinoğlu, “İşverenlerimiz, OSB’lerimiz uzun zamandır böyle bir hizmetin alınmasıyla ilgili görüş veriyorlardı. Sanayi Bakanlığı ile yaptığımız temaslar sonucunda Kocaeli pilot bölge seçildi. 23 Nisan itibarıyla hastalık belirtisi olmayan insanlar dahil olmak üzere işçilere test yapılmaya başlanacak. Sağlık Bakanlığı temsilcileri fabrikaları da ziyaret ederek işçilerin testlerini yapacak. Bu da Türkiye’nin tarama faaliyetlerini artıracak” açıklamasını yaptı.

"ÜLKEYE ÖRNEK OLACAĞIZ"

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler de, “Bu fırtına dindikten sonra neler yapacağımız çok önemli, bu yüzden şimdiden önlemler almamız gerekiyor. Bundan sonra kendi kaynaklarımızın merkezinde olmamız lazım. Hükümetimiz sürekli ekonomik tedbirler alıyor, bizim de toplum olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor” dedi. Türkiye’nin lokomotifi olan Kocaeli’nin kalbinin Gebze’de attığını söyleyen Çiler, “Bundan sonra ticareti nasıl geliştirebileceğimize cevap arayacağız. Bunu yaparken de yetişmiş elemanlarımızı kaybetmememiz lazım. Bunun için bu merkezin Gebze’de kurulmasını çok önemsiyorum. Bu projeyle birlikte her konuda olduğu gibi ülkeye yine örnek olacağız” diye konuştu.

"ÜRETİM MERKEZLERİNİN DİNAMİK OLMASI LAZIM"

Virüsle birlikte ticaretin kurallarının değişeceğini, istenilen düzeyde büyüme olmayacağını, yavaşlama meydana geleceğini kaydeden Çiler, şöyle devam etti: “Bu yüzden riskli sektörleri belirleyip sigorta kapsamlarını da genişletmek lazım. Kendi kaynaklarımızı içimizde tüketip, onlara değer katmamız gerekiyor. Sağlıklı olamazsak sağlıklı işler yapamayız. Üretim merkezlerinin dinamik olması lazım. Bu da çalışanların ve işverenlerin sağlığını korumaktan geçer.”