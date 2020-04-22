Koronavirüs Bilim Kurulu 17:00’de toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda son gelişmeler, alınan önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor.
BAKAN AÇIKLAMA YAPACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19:00’da basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip corona virüsü ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle saat 17:00'de bir araya gelecek. Toplantı sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz