Korona virüs salgınına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere kooperatiflere maske dağıtımına devam ediyor. Son olarak Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından, salgın riskine karşı otobüs şoförlerinin korunması ve daha rahat çalışabilmeleri için tüm kooperatiflere 40 bin adet maske temin edildi. Maskeler, kooperatifler tarafından şoförlere dağıtılacak. Kooperatif yöneticileri ve çalışanları yapılan hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
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Büyükşehir’den kooperatiflere 40 bin maske
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında özel halk otobüsü sürücülerinin kullanması için kooperatiflere maske dağıttı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz