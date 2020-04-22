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"Çocuklar, çağdaş ve mutlu Türkiye’yi temsil ediyor"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili kutlama mesajı yayınlayan Vali Hüseyin Aksoy, bütün çocukların bayramını kutladı
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Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili kutlama mesajı yayınladı. “Değerli Kocaeliler, sevgili çocuklar” diyen Aksoy, şu mesajda bulundu; Milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor, sevgili çocuklarımızın sevincini ve coşkusunu paylaşıyoruz.

TEK ÇATI ALTINDA

23 Nisan 1920, Türk Milleti’nin kurtuluşunu, bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemenliğini sembolleştiren bir tarihtir. Bu tarih itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tek yumruk olarak toplanan milletimiz, öncelikle dört bir yanı işgal edilmiş vatanımızda özgürlük meşalesini yeniden tutuşturmuştur. Yokluklar içerisinde kurulan ilk Meclis, önce milletimizi tek çatı, tek ülkü, tek bayrak altında toplamış, daha sonra da eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmıştır. Bu destan, var oluşunu hürriyetine adamış bir milletin topyekun temsil edildiği, milli iradenin kalbi Meclisimiz ve onun kurucu kahramanlarının başarısıdır.

SEVGİLİ ÇOCUKLAR;

Geleceğin güçlü Türkiye’sinin kurulmasının sizlerin elinde olduğuna inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü sizlere armağan ederek, sizlere olan sevgisini ve güvenini anlatmak istemiştir.Sizler, çağdaş ve mutlu Türkiye’yi temsil ediyorsunuz. Sizlerin nitelikli, tarihini bilen, kültürlü, aydınlık düşünceli, yeniliklere ve gelişmelere açık, insana değer veren, ulusal değerlerini önemseyen kuşaklar olarak yetiştiğinizi görmek en büyük mutluluğumuz olacaktır. Milletini ve yurdunu seven, özgüveni yüksek, katılımcı ve kendi kararlarını verebilen, her şartta ve ortamda sorumluluklarını yerine getirmeye hazır kuşaklar olarak, çabalarınızla yarınlarımızın daha aydınlık olacağından kuşku duymuyoruz. Sizleri seviyor ve sizlere güveniyoruz.

BAYRAM KUTLU OLSUN

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Meclis Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyor, yüzlerindeki gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, sevgilerimi sunuyorum.”

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Yorumlar

(1)
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Tekin 41 - SAYIN VALIMIZ.HERGUN CAMI HOPARLORLERINDEN GECE GUNDUZ BIZ VATANDASLARI UYARDINIZ.GORELIM SAMIMIYETI YARIN AYNI SEKILDE CAMILERFEN KUTLAYINIZ.ISTIKLAL MARSIMIZI VE COCUKLARIMIZIN BAYRAMINI KUTLAYINIZ.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 10:34

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