Atatürk posterini ters astılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Trabzon'da bir skandal yaşandı. CHP eski milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Haluk Pekşen'in Twitter hesabından paylaştığı bir görüntüde, Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterinin ters şekilde asıldığı görünüyor.
CHP'Lİ İSİM ÇOK KIZDI
Söz konusu duruma sert tepki gösteren Haluk Pekşen, "Bu ihaneti yapan şeref yoksunu yalnızca Atatürk'e değil Trabzon halkının şeref ve onuruna saldırmıştır. Cumhuriyetin Kurucu kenti, Milli Mücadelenin en öndeki yiğit insanlarının kentidir Trabzon.Bunu yapan aşşağılık bir alçaktır. Trabzon vatan haini bu haysiyetsizleri iyi bilir..!" ifadelerini kullandı.
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Yorumlar
(10 )
Herekelı - Bu ülkede hiç kimse ATA ya saygısızlık yapmaz.Kendince KURNAZ uyanık bayrak asılsırkenkı ilk kareyi çekip servis etmiştir.Bunlar bu kadarlık adamlar.CHP=HDP nokta
Temkin Vakti - Gündem bu mudur?
Dursun Usta - Bunu yapani ayaklarından bağlayıp Trabzon'un merkezine baş aşağı asacaksın acaba Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı oraya asdigin sanlibayragi nasıl dalgalandiracaktin şu anda tasidigin ismin bile belkide çoni olacaktı
Mehmet Kurt - Atatürke düşman olanların ve bu rezilliği normal karşılayan vatan hainlerine yazıklar olsun.
Turanoğlu - fotoğrafa iyi bak asma işi devam ediyor tabiki yanlışlıkla yapıldığına eminim ancak bu hatadan karektersiz kişiler medet umar yapıcı olamazlar daha dikkat edelim yaptığımız işlere
Vatandaş - karakter yoksunu bunlar
Engin - bir yanlışlık olduğuna eminim chp ye ne oluyorda tepki veriyor hdp ile ittifak yapan kim ,
emre meşe - senin gibiler ancak yanlışlık olduğunu iddia eder insan astıktan sonra hiç mi fark etmez düzeltmez
SELİM - düşünsene süleyman soylunun resmini böyle astılar ne olurdu????
Lazo - Geçmişte ATATÜRK'e dil uzatan ne başbakanlar ne bürokratlar geldi geçti.Sonları berbat oldu ve olmayada devam edecek
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