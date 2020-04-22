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Atatürk posterini ters astılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Trabzon'daki bir kamu binasına Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin ters şekilde asıldığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Trabzon'da bir skandal yaşandı. CHP eski milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Haluk Pekşen'in Twitter hesabından paylaştığı bir görüntüde, Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterinin ters şekilde asıldığı görünüyor.

CHP'Lİ İSİM ÇOK KIZDI

Söz konusu duruma sert tepki gösteren Haluk Pekşen, "Bu ihaneti yapan şeref yoksunu yalnızca Atatürk'e değil Trabzon halkının şeref ve onuruna saldırmıştır. Cumhuriyetin Kurucu kenti, Milli Mücadelenin en öndeki yiğit insanlarının kentidir Trabzon.Bunu yapan aşşağılık bir alçaktır. Trabzon vatan haini bu haysiyetsizleri iyi bilir..!" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

(10)
10

Herekelı - Bu ülkede hiç kimse ATA ya saygısızlık yapmaz.Kendince KURNAZ uyanık bayrak asılsırkenkı ilk kareyi çekip servis etmiştir.Bunlar bu kadarlık adamlar.CHP=HDP nokta

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 13:20
08

Dursun Usta - Bunu yapani ayaklarından bağlayıp Trabzon'un merkezine baş aşağı asacaksın acaba Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı oraya asdigin sanlibayragi nasıl dalgalandiracaktin şu anda tasidigin ismin bile belkide çoni olacaktı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 13:13
07

Mehmet Kurt - Atatürke düşman olanların ve bu rezilliği normal karşılayan vatan hainlerine yazıklar olsun.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 13:06
06

Turanoğlu - fotoğrafa iyi bak asma işi devam ediyor tabiki yanlışlıkla yapıldığına eminim ancak bu hatadan karektersiz kişiler medet umar yapıcı olamazlar daha dikkat edelim yaptığımız işlere

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 22 Nisan 13:04
03

Engin - bir yanlışlık olduğuna eminim chp ye ne oluyorda tepki veriyor hdp ile ittifak yapan kim ,

Yanıtla . 3Beğen . 9Beğenme 22 Nisan 11:50
05

emre meşe - @Engin 03 nolu yoruma cevabı: senin gibiler ancak yanlışlık olduğunu iddia eder insan astıktan sonra hiç mi fark etmez düzeltmez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 12:56
02

SELİM - düşünsene süleyman soylunun resmini böyle astılar ne olurdu????

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 11:05
01

Lazo - Geçmişte ATATÜRK'e dil uzatan ne başbakanlar ne bürokratlar geldi geçti.Sonları berbat oldu ve olmayada devam edecek

Yanıtla . 12Beğen . 1Beğenme 22 Nisan 10:51
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