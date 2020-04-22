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Assan Alüminyum ‘Great Place to Work’ seçildi

Yassı alüminyum sektörünün global ölçekte en önemli aktörleri arasında yer alan Assan Alüminyum, bağımsız araştırma ve danışmanlık kurumu Great Place to Work Enstitüsü tarafından ödüllendirildi. Assan Alüminyum, sektöründe “En İyi İşverenler” listesine giren ilk şirket oldu.
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Kibar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren, yıllık 300 bin tonluk kurulu levha ve folyo kapasitesi ile yassı alüminyum sektörünün Türkiye’deki en büyük, 100 bin tona ulaşan mevcut alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa’nın ise en büyük üç üreticisinden biri konumunda olan Assan Alüminyum insan kaynağına yaptığı yatırım ve sahip olduğu çalışma kriterleri dolayısıyla Great Place to Work / En İyi İşveren olmaya hak kazandı.

GREAT PLACE TO WORK ÜNVANINI ALAN İLK ŞİRKET

30 yılı aşkın süredir küresel çapta sektör ayrımı olmadan tüm ölçeklerdeki şirketlere mükemmel iş yerlerini inşa etmeleri konusunda danışmanlık hizmeti veren bağımsız kuruluş Great Place to Work Enstitüsü, aynı zamanda güçlü kurum kültürüne sahip ve çalışanları tarafından en iyi işveren olarak tanımlanan şirketleri ödüllendiriyor. Great Place to Work Enstitüsü’nün yüksek güven kültürüne sahip harika iş yeri kriterlerini sağlayan Assan Alüminyum, sektöründe Great Place to Work unvanını alan ilk şirket oldu.

 "GÜVENİRLİLİK, ŞİRKETİMİZİN TEMEL DEĞERLERİNDEN BİRİ"

“En İyi İşverenler 2020” listesinde yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Güvenilirlik, şirketimizin temel değerlerinden biri. Bu ilke üretimden ihracata, insan kaynaklarından müşteri ilişkilerine kadar her alanımızda bize yol gösterici oluyor. Yüksek güven kültürüne sahip iş yeri kriterlerini yerine getirerek Great Place to Work olmamız, bu alanda gösterdiğimiz çabanın ne denli isabetli olduğunu gösteriyor. Assan Alüminyum Ailesi olarak kurum kültürümüzü güçlendirme çalışmalarımız devam edecek. Sürdürülebilirliği odağımıza aldığımız bu dönemde, ekibimizin gelişimini ve iş yerindeki mutluluğunu artıracak projelere imza atacağız” açıklamasında bulundu.

 

 

Assan Alüminyum hakkında

1988 yılında Kibar Holding bünyesinde kurulan Assan Alüminyum, bugün İstanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovası tesislerindeki yıllık 300 bin ton kurulu kapasitesiyle, Türkiye’nin yassı alüminyum sektöründe açık ara lider kuruluşu konumunda bulunuyor. 1500 çalışanıyla rulo, levha, folyo ve boyalı rulo ürünleri ile ambalaj, distribütör, inşaat, dayanıklı tüketim, otomotiv ve ısıtma-soğutma gibi çok çeşitli sektörlere hizmet veren Assan Alüminyum, 100 bin tona ulaşan alüminyum folyo üretim kapasitesiyle ise Avrupa’nın en büyük üç üreticisinden biri konumunda. Satışlarının yaklaşık yüzde 80’ini ihraç eden şirket, İSO’nun Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi şirketi sıralamasında 32. sırada bulunuyor.

 

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