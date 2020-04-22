Çimsa 2019 Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, iş süreçlerinin merkezine sürdürülebilirlik, dönüşüm ve özen kültürünü koyarak hazırladığı 2019 Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Türkiye ve dünya çimento sektörünün yenilikçi şirketi Çimsa, Entegre Faaliyet Raporu’nda 2019 yılında Türkiye ekonomisi ve paydaşları için ürettiği değeri özetlerken iş planlarını ve geleceğe dair hedeflerini de açıkladı. Çimsa, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Programı’na uyumlu olarak hazırladığı 2019 Entegre Faaliyet Raporu’nda, 2019 yılında ulaşılan hedeflerini, yatırım faaliyetlerini, kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisini paydaşlarına duyurdu.

"ÖNEMLİ ATILIMLARI HAYATA GEÇİRDİK"

Çimsa CEO’su Ülkü Özcan, “Çimsa olarak 2019 yılında, kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyümeyi, verimliliği ve kârlılığı ivmeleyecek önemli atılımları hayata geçirdik. 2019 yılına damgasını vuran önemli gelişmemiz İspanya’nın Valencia kentinde bulunan Buñol Fabrikası’nın satın alma sözleşmesinin imzalanması oldu. 2019 yılının bir diğer değerli kazanımı ise Çimsa Americas’ın yatırım sürecinin tamamlanması ve ticari faaliyete başlaması oldu. Çimsa, bu yatırım ile önemli bir pazar olan Amerika’daki varlığını daha da güçlendirecek bir adım attı” şeklinde konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Çimsa’nın UN Global Compact’in aktif bir katılımcısı ve Türkiye Ağı’nın üyesi olduğunu belirten Ülkü Özcan şu sözleri söyledi: “Benimsemiş olduğumuz sürdürülebilirlik yaklaşımımız, müşterilerimizin yanı sıra üyesi olduğumuz topluma, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve diğer paydaşlarımıza olan taahhüdümüzü yerine getirmemize olanak sağlıyor. Çimsa, sürdürülebilirlik ajandasını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’nı içselleştirecek şekilde güncelledi. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler için geçerli 17 evrensel hedeften oluşan bir eylem çağrısıdır. Küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla da 2030’da tamamlanacak bir yol haritası sunuyor. Biz de Çimsa olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, “Sorumlu Üretim ve Tüketim” ve “İklim Eylemi” olmak üzere altı Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nı destekliyoruz” dedi.

"KURUMSAL DEĞERLERİMİZİ ÖZENLE TASARLADIK"

Çimsa’nın yarım asra yaklaşan deneyimi, geniş ürün yelpazesi, yenilikçi iş anlayışı ile yarınlara emin adımlarla ilerlediğini belirten Ülkü Özcan sözlerine şöyle devam etti: “Şirketimiz, insana ve çevreye saygılı yaklaşımı ile 2019 yılında kurumsal değerlerini ve stratejik temellerini yeniden belirlemiştir. “İnsan Odaklılık” değerimizden ilham alarak Çimsa Cares kültürel dönüşüm programımızı başlattık. Özen kültürümüz; müşteri, insan kaynağı, tedarikçi ve hissedarların beklentilerinin etik, şeffaf, dengeli ve adil bir yaklaşımla ele alınıp cevaplanmasını ve sürdürülebilirliğin tüm çalışmalarda temel bir odak olarak gözetilmesini hedefledik. Bu hedefle de “Çağının Çağdaşı Çimsa” olma yolunda geleceğe özenle bir adım daha attık” şeklinde konuştu.

"ÖNDE GELEN ÇİMENTO ÜRETİCİLERİ ARASINDA YER ALMAKTA"

Türkiye çimento sektörünü değerlendiren Çimsa CEO’su Ülkü Özcan, “Yıllık 100 milyon ton seviyesinde çimento üretim kapasitesine sahip olan Türkiye, dünyanın önde gelen çimento üreticileri arasında yer almaktadır. 54 fabrika ve 22 öğütme tesisinin bulunduğu ülkemiz, 2019 yılında 23 milyon ton çimento ve klinker ihracatı ile tarihi bir rekora imza atmıştır. İhracattaki bu güçlü performansa karşılık iç piyasadaki daralma 2019 yılında da devam etmiştir” dedi.

"ÇAĞA ADAPTE OLAN ŞİRKETLER KAZANACAK"

2020 ve sonrasında, küresel ve ulusal ölçekte, fırsatların ve risklerin eş zamanlı ve dinamik bir süreçte karşımıza çıkmaya devam edeceğini sözlerine ekleyen Çimsa CEO’su Ülkü Özcan, dijital çağa ayak uyduran, teknolojiyi tüm süreçlerde en verimli şekilde kullanan ve insanı her zaman merkezine alan firmaların kazanacağını belirtti.

Çimsa Hakkında

Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa, 1972 yılında Mersin’de kurulmuştur. Çimsa bugün; Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde, Afyonkarahisar’da bulunan 5 entegre fabrikası ve Ankara’da bulunan bir öğütme tesisiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Beyaz çimento alanında dünyanın ilk iki markasından biri olan Çimsa; Hamburg (Almanya), Trieste (İtalya), Sevilla ve Alicante (İspanya), Gazimagusa (KKTC), Köstence (Romanya) ve Novorossiysk’de (Rusya) bulunan terminalleriyle uluslararası bir çimento üreticisidir. Çimsa, pazar odaklı yaklaşımı ve geniş dağıtım ağıyla müşterilerinin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşılamaktadır. Paydaşlarının güvenilir bir iş ortağı olarak gelecek nesillere uzanacak yaşam alanları ve altyapıları için gerekli malzemeleri sağlamaktadır. Çimsa, gri çimentonun yanı sıra ürettiği beyaz çimento ve kalsiyum aluminat çimentosu gibi özel ürünlerle de inovasyon konusunda Türkiye çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük etmektedir. Tüm paydaşlarına değer yaratan ve kârlı büyümeye odaklanan Çimsa, bunu gelecekte de sürdürmeyi hedeflemektedir.