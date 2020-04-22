Kocaeli Fırıncılar Odası bugün saat 13.00’da düzenleyeceği basın toplantısıyla ramazan pidesinin yenin fiyatını açıklayacak. Geçtiğimiz yıl 300 gram pide 2,5 TL’den satılıyordu. Bu yıl pidenin gramının 370’e fiyatının ise 3,75’e çıkartılması öngörülüyor. Ramazan pidesinin fiyatı ve satış şekilleriyle ilgili ayrıntılar yapılacak olan toplantıda, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı tarafından açıklanacak.
Bugün 10:34 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:32 TSİ
Pide fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin yeni fiyatı belli oldu. Gramajı artırılan ramazan pidesi ile ilgili ayrıntılı açıklama bugün yapılacak.
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Yorumlar
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Vatandaş - İstanbulda 350 gram pide 3.00 lira olarak belirlendi izmitte dukkan kiraları ve diğer masraflar daha az olduğu için 350 gram ekmeğin 50 kuruş daha ucuz olması yani 2.50 olması gerekir
Yaylabaşı - İstanbulda 350 gr pide 3 Lira İzmit te neden pahalı
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