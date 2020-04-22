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Pide fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin yeni fiyatı belli oldu.  Gramajı artırılan ramazan pidesi ile ilgili ayrıntılı açıklama bugün yapılacak.
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Kocaeli Fırıncılar Odası bugün saat 13.00’da düzenleyeceği basın toplantısıyla ramazan pidesinin yenin fiyatını açıklayacak. Geçtiğimiz yıl 300 gram pide 2,5 TL’den satılıyordu. Bu yıl pidenin gramının 370’e fiyatının ise 3,75’e çıkartılması öngörülüyor. Ramazan pidesinin fiyatı ve satış şekilleriyle ilgili ayrıntılar yapılacak olan toplantıda, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı tarafından açıklanacak. 

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Yorumlar

(2)
02

Vatandaş - İstanbulda 350 gram pide 3.00 lira olarak belirlendi izmitte dukkan kiraları ve diğer masraflar daha az olduğu için 350 gram ekmeğin 50 kuruş daha ucuz olması yani 2.50 olması gerekir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 13:11
01

Yaylabaşı - İstanbulda 350 gr pide 3 Lira İzmit te neden pahalı

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 11:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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