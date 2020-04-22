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Biz neredeysek 23 Nisan coşkumuz orada!

OPET, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını çoşkuyla kutluyor
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Tüm Türkiye’nin COVID-19 salgını nedeniyle sosyal izolasyonu sürdürmesi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenler yerine bu yıl evlerde, balkonlarda ve pencerelerde kutlanacak. OPET’in uzun biraradan sonra yeniden işbirliği yaptığı Cem Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz’ın birlikte rol aldığı reklam filminde, Kemal ve babası Cem Yılmaz tüm çocukları, koşullar ne olursa olsun 23 Nisan’ın 100’üncü yılını coşkuyla kutlamaya davet ediyor. Baba-oğulun kendi elleri ile yaptıkları malzemelerle süsleyerek 23 Nisan coşkusunu yansıttıkları pencerenin önünde Cem Yılmaz tüm çocuklara çağrıda bulunuyor;

HEP BİR AĞIZDAN ŞARKILAR SÖYLENECEK

“Bu ülkenin çocuklarına ‘zor’ demek zor. Okullarda, meydanlarda olamayacağız demek zor. Zor zamanlarda kazanılan ulusal egemenlik onlara emanet, bayramı ise onlara armağan. 23 Nisancoşkusu meydanlardaolamayacaksaevlerde olacak. Sınıflarda, okullarda kutlanamayacaksabalkonlarda, pencerelerde kutlanacak. Her yer bayraklarla süslenecek, hep bir ağızdan marşlar, şarkılar söylenecek.”

YILMAZ’IN ROL ARKADAŞI KÜÇÜK OPETLİLER!

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün olağanüstü zor koşullarda kurduğu Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına özel çekilen reklam filminde Cem Yılmaz oğluyla ilk kez kamera karşısına geçti. Film, küçük bir ekiple sosyal izolasyona ve korunma tedbirlerine dikkat edilerek çekildi. Filmde OPET çalışanlarının çocukları da, kendi evlerinde anne babaları ya da yakınlarının çektiği görüntülerle, koşullar ne olursa olsun bayramımızı korumaya ve kutlamaya söz veriyorlar.

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