Başkan Aygün’den 23 Nisan mesajı

Başkan Aygün yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Sevgili çocuklarımız; her yıl stadyumlarımızda coşku içerisinde kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı ne yazık ki bu yıl içinde bulunduğumuz zorunlu nedenlerden dolayı evlerimizde kutlamak zorunda kalacağız. Sizlerin yüzünüzdeki gülümsemeden mahrum kaldığımız bu süreç inşallah yakın zamanda geride kalacak. Küresel çapta yaşanan salgından dolayı sizler ailelerinizle birlikte evlerinizde kalıp dinlenirken, bizler ise sizin için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şunu iyi bilin ki önceliğimiz, daima geleciğimizin teminatı olan sizlersiniz”

"SİZLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

“Sizler için bir yandan Gençlik Merkezlerimizi inşa etmeyi sürdürürken, diğer taraftan oyun parklarımızın bakımını yaparak, yeniden kavuşacağımız o güzel günlere hazırlanıyoruz. Geçmişte Gazi Meclis çatısı altında milletvekilliği görevinde bulunmuş bir büyüğünüz olarak TBMM' nin açılışının 100. yıldönümüne kavuşmuş olmanın mutluluğunu da siz çocuklarımızla paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, siz kıymetli çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum”