Bursa'da anne ve babanın korona virüse yakalanmasının ardından bebeklerinde de test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan bebek, 8 gün verdiği mücadele sonunda iyileşerek, taburcu oldu. Henüz 18 günlük olan ve taburcu edilen bebek hakkında açıklama yapan Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Yenidoğan Uzmanı Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, “Bebeğimiz bize 10 günlükken anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izlem gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük ve bugün ailesine kavuşturuyoruz” dedi
Bugün 11:07 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:32 TSİ
18 günlük bebek korona virüsü yendi
Bursa'da korona virüse yakalanan 18 günlük bebek, 8 gün mücadele ettiği hastalığı yendi.
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Bugün 11:07 TSİ - Gündem Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar
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Engin - İŞTE BU COK İYİ BİR HABER
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