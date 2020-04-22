Koronavirüsün yeni yan etkisi ortaya çıktı!

Rusya Devlet Duması Sağlık Komitesi Başkanı Dmitriy Morozov, corona virüsünün yeni komplikasyonlarından birinin de kan pıhtılaşmasının geniş çapta aktivasyonu ile meydana gelen ve damarlarda trombotik tıkanmalarla karakterize edilen DIC sendromu sürecinin gelişmesi olduğunu söyledi. Sputnik Türkiye’de yer alan bilgilere göre, Rus parlamentosunun yayın organı Parlamentskaya Gazeta'ya konuşan Morozov, “Kovid-19'da komplikasyonlardan birinin DIC sendromu gelişimi olduğu ortaya çıktı” dedi. Morozov ayrıca, Covid-19 hastalarının tedavisinde başvurulan klinik rehberlerde hızlı değişikliklerin yapılmasının önemli olduğunu ve bu önerinin Sağlık Bakanlığı'na iletileceğini kaydetti.

KOMPLİKASYON NEDİR?

Komplikasyon, bir ilacın ya da bir hastalığın doğuracağı yan etki anlamına geliyor.