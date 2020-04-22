"23 Nisan gecesi balkona çıkıp İstiklal Marşımızı okuyalım"

Büyükakın, TBMM’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda Kocaelilileri 23 Nisan gecesi saat 21.00’de balkonlara çıkarak, hep bir ağızdan İstiklal Marşı’mızı okumaya davet etti. Başkan Büyükakın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ‘’Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bu 23 Nisan’da 100 yaşına giriyor. Egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin 100. yaşı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Her 23 Nisan’da Kocaeli’de 41 ülkeden 1000 çocuğu misafir ediyorduk. Bu 23 Nisan’da Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle evlerimizdeyiz.

"21.00'DE BALKONLARA ÇIKALIM"

Sevinicimizi, coşkumuzu evlerimizde yaşayacağız. Bayram havası bu yıl evlerimizde yaşanacak. 23 Nisan gecesi saat tam 21.00’de balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okuyacağız ve 100. yıl coşkusunu birlikte yaşayacağız. Gelecek yıl yine Türkiye’de ve Kocaeli’de yer gök bayraklarla donanacak. Dünyanın dört bir yanından çocuklar yine şehrimize dolacak. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.’’