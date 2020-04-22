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Ramazan sofrası zamlı kurulacak

Bir önceki Ramazan dönemine göre markette Antep fıstığı, üreticide ise mercimek zam rekoru kırarken, temel gıdada 26 ürün fiyat artışı, 13 ürün ise fiyat düşüşü ile tüketiciyle buluşacak.
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Koronavirüs ile birlikte cuma günü başlayacak Ramazan döneminde gıda arzı ve fiyatları gündemin ilk sırasına yerleşirken, geçen yıla göre temel gıdada 26 ürün zamlı, 13 ürün ise fiyat düşüşü ile sofralara gelecek. Her yıl 10 gün geriye giden Ramazan başlangıcı, geçen yıl hasat başlangıcı ile birlikte paralel gitmişti. Bu yıl mevsimsel etkiler de hem hasat hem de fiyatlar üzerinde etkili oldu. Bu dönemde hem üretici hem de market fiyatlarında yüzde 20'leri aşan fiyat artışları gözlenirken, sektör temsilcileri de, üretim ve lojistikte önlem alınmazsa gıdanın ya bulunmayacağını ya da yüksek fiyatlar nedeniyle ulaşılamayacak noktaya geleceğine dikkat çekti.

ANTEP FISTIĞI ŞAMPİYON

Her ne kadar fiyatlar zamlı da olsa sektör temsilcileri şimdilik Ramazanı kapsayan 1 aylık dönemde gıda arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını ve çiftçinin tarlada kalmaya devam edeceğine işaret ediyor. Ramazan ayı içinde sokağa çıkma yasağı uygulanması durumunda, vatandaşların taze meyve sebze ihtiyaçlarının evlere kadar ulaştırılması gerektiğine vurgu yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, seyyar satışların da önünün açılması gerektiğine işaret etti. Gıda fiyatlarına dönüldüğünde ise yine TZOB tarafından hazırlanan 2019 ramazan öncesi ile 2020 Ramazan öncesindeki fiyat karşılaştırması temel gıda ve bakliyat gibi bazı ürün gruplarında artışlara işaret ediyor. TZOB verilerine göre, markette en büyük artışa yüzde 55.88 ile Antep fıstığı liderlik ederken, üreticide ise kırmızı mercimek yüzde 55.92'lik fiyat artışı ile başı çekti.

SEBZE FİYATLARI DÜŞTÜ

Şemsi Bayraktar, geçen yıl Ramazan öncesine göre market etiketlerinde limonda yüzde 52, kırmızı mercimekte yüzde 26, sütte yüzde 33, yoğurtta yüzde 22, sivri biberde ise yüzde 20'lik fiyat artışı görüldüğünü aktardı. Verilere göre özellikle mevsimselliğin de etkisi ile belli taze sebze gruplarında fiyat düşüşleri gözlendi. Bayraktar, “Market fiyatlarındaki düşüşte, yüzde 50.93 ile havuç, yüzde 40.06 ile kuru soğan, yüzde 28.33 ile domates, yüzde 27.20 ile patates, yüzde 21.68 ile marul, yüzde 15.01 ile patlıcan yer aldı” bilgisini verdi.

Üretici tarafına bakıldığında ise en büyük fiyat artışı, yüzde 55.92 ile kırmızı mercimekte oldu. Onu yüzde 47.21 ile Antep fıstığı, yüzde 40.40 ile de süt izledi. Geçen yıl Ramazan öncesine göre üreticide fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 76.67 ile lahana olurken, yüzde 48.48 ile patlıcan, yüzde 45.19 ile domates, yüzde 35.33 ile kuru soğan, fiyatı düşen diğer ürünler oldu.

KOLİLERİN FİYATI 50 LİRADAN BAŞLIYOR

Ramazan kolileri de yine fiyat artışı yaşayan kategori oldu. Temel gıda ürünlerinin yer aldığı ve zincir marketlerde yer alan Ramazan koli fiyatları 38-120 TL arasında değişirken, bu yılki koli fiyatları da zamlandı. En küçük klasik Ramazan kolisinde fiyatlar yaklaşık 50 TL'den başlarken, büyük ebatlı kolilerde ise fiyatlar 150 TL'yi gördü. Market zincirleri kolilerde tasarrufa işaret ederken, bu yıl internet üzerinden siparişler de mümkün. (Sözcü)

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