Kocaman: Saat 21.00'i unutmayalım

Başkan Kocaman mesajında;

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınını önlemeye yönelik merkezi hükümetimizle birlikte hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için zaman mefhumu gözetmeksizin, gece-gündüz dezenfekten ve koruyucu tedbirleri almaya devam ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimiz olan çocuklarımıza hediye edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’ncü yılı etkinliklerini bu yıl evlerimizde kutlayacağız. Bizlerde çocuklarımızı, yaşlılarımızı, sevdiklerimizi korumak için önlemlerden taviz vermeden 23 Nisan Çocuk Bayramımızı evlerimizde kutlayarak bu coşkuya ortak olacağız.

SAAT 21.00’İ UNUTMAYALIM

İçimiz buruk olsada vatan, millet, bayrak, çocuk sevgimiz, herşetin üzerindedir. Güçlü ve sağlıklı yarınlar için mücadelemize, milli birlik ve beraberliğimize engel değildir. Umudumuz tamdır. Bu özel bayramımızı çocuklarımızla sarılarak, coşku içinde kutlayamayacak olsak da Yüce Meclisimizin öncülüğünde 23 Nisan saat 21.00’de İstiklal Marşımızı evlerimizde balkonlarımızda okuyarak mili beraberlik ve coşkumuzu yaşatacağız. Kartepemizin muhteşem çocuklarını, ebeveynleri hatta annane - babaanne ve dedelerimizi de bu beraberliğe ortak olmalarına davet ediyorum.

Başta Kartepeli çocuklarımızın, tüm Türk Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna canını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Geleceğimizin gerçek sahipleri sevgili çocuklarımıza 100’lerinin güldüğü, coşku ve mutlulukla kutlayacakları nice bayramlar diliyorum.