Nöbetçi benzinlikler bu akşam belli olacak

Kocaeli’de 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu tarihlerde vatandaşların kısıtlı ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için nöbetçi akaryakıt istasyonları olacak. Yasak sırasında, ilçelerde nöbet tutacak olan akaryakıt firmaları için kaymakamlıklarda kura çekim işlemi yapılıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günler nöbetçi olacak istasyonlar akşam saatlerinde açıklanacak.