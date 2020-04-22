Kocaeli’de 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu tarihlerde vatandaşların kısıtlı ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için nöbetçi akaryakıt istasyonları olacak. Yasak sırasında, ilçelerde nöbet tutacak olan akaryakıt firmaları için kaymakamlıklarda kura çekim işlemi yapılıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günler nöbetçi olacak istasyonlar akşam saatlerinde açıklanacak.
Bugün 12:21 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:23 TSİ
Nöbetçi benzinlikler bu akşam belli olacak
Kocaeli’de 23-26 Nisan tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında açık olacak akaryakıt istasyonları için kaymakamlıklarda kura çekim işlemi yapılıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz