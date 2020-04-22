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Vodafone, KOBİ'lere rehberlik edecek

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Vodafone, koronavirüs salgını sonrasında değişen iş yapış şekillerini ve yeni pazarlama fırsatlarını Dijital İş Ortağım Programı ile işletmelerle buluşturdu.
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22 Nisan 2020 – İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, Dijital İş Ortağım Programı ile büyük işletmelerin, KOBİ'lerin dijitalleşme yolculuklarına ilham olmasını hedefliyor. Dijital İş Ortağım Programı KOBİ’lerin faaliyetlerini kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürmeleri için çözümler sunarken koronavirüs salgını yüzünden değişen iş yapış şekilleri ve yeni süreçteki fırsatlar da ile anlatılıyor.

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN SESİ OLDU

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin moderatörlüğünde gerçekleştirilen Dijital İş Ortağım Programı’nın ilk konukları GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı ile Manisa’dan Arçelik-Mondial ve İşbir bayii Güneş Çetin oldu. Öget Kantarcı, salgın sürecinde e-ticarette yaşanan gelişmeleri, alınan önlemleri ve işletmeler için yeni fırsatları değerlendirirken Güneş Çetin de KOBİ’ler için dijital platformlardaki pazarlama ve yurt dışına açılabilme imkanlarına ilişkin sorularıyla küçük ve orta boy işletmelerin sesi oldu.

"DİJİTALLEŞME YOLCULUKLARINDA KOBİ'LERİMİZİN YANINDAYIZ"

Koronavirüs salgınının tüm dünyada hayatı ve iş yapış şekillerini değiştirdiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bu süreçte dijitalleşmenin, kesintisiz ve güvenli bağlantının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü vurguladı. Bu sürecin en az hasarla ve en kısa sürede atlatılacağına inandıklarını kaydeden Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

“KOBİ’ler Türkiye'de toplam işletmelerin %99,9’unu oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ’lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe -hatta artık bugüne diyebiliriz- hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerekiyor. Vodafone olarak, tam bu noktada devreye giriyor ve KOBİ’lerimize dijitalleşme yolculuklarında rehberlik ediyoruz. KOBİ ziyaretlerimizi de mevcut koşullara uygun şekilde tamamen dijital ortama geçirdik. Ayrıca Vodafone.com.tr içinde müşterilerimizi uzaktan çalışma ile ilgili bilgilendirmek üzere bir blog oluşturduk. Burada hem uzaktan çalışma ipuçları hem de uzaktan çalışmaya destek veren, iş sürekliliğini sağlayan çözümlerimizi paylaşıyoruz. İşletmeler de ilgilendikleri ürünlere internet sitemiz üzerinden başvuru bırakabiliyor. Ardından müşteri temsilcimiz işletmelerimizi arayarak ya da sanal ortamda video bağlantısı kurararak ihtiyaçlarını öğreniyor ve o ihtiyaçlara uygun çözümler öneriyor. Bu çözümlerle, işletmelerin evden çalışırken de güvenli ve kesintisiz bağlantı kurmasını, şirket verilerini de koruma altında tutmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki KOBİ’ler büyürse Türkiye büyür. Vodafone Business olarak bu süreçte işletmelerin dijitalleşme ile ilgili her türlü ihtiyacı için çözüm sunmaya, özellikle uzaktan çalışma ile ilgili ürünlerimizle onlara destek olmaya devam edeceğiz.”


Vodafone Türkiye hakkında

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, “teknoloji iletişimi şirketi” olma vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 22 milyar TL’ye yaklaşmıştır. Vodafone Türkiye, 31 Aralık 2019 itibarıyla 23,4 milyon mobil müşteriye ve 1 milyonu aşkın sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.vodafone.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

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