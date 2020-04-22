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Salgın ile ilgili korkutan araştırma! Vücutta 3 hafta kalıyor

Corona virüsü salgınının patlak verdiği Çin'de yapılan bir araştırma, salgın ile ilgili bir bilgiyi daha çürüttü... BMJ isimli saygın dergide yayınlanan araştırmada corona virüsünün insan vücudunda 3 hafta yaşadığı ortaya çıktı.
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Dünya çapında 2.5 milyondan fazla insanı hasta eden ve 177 bini aşkın insanın da ölümüne sebep olan corona virüsünün başladığı yer olan Çin’de yapılan bir araştırma sonucu uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı…

Dünyanın önde gelen bilim ve tıp dergilerinden BMJ’de yayınlanan araştırmada Çinli bilim insanları corona virüsünün insan vücudunda çok daha uzun süre durabildiğini ortaya koydu. Çin’in Zhejiang bölgesinde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmada virüsün, ciğerlerinde ve dışkısında çok daha uzun süre yaşadığı ortaya çıktı. İnsanların hasta olduğu sürece virüsün buralarda bulunduğu belirtilirken virüsün idrar ve kanlarında nadiren tespit edildiği belirtildi.

96 HASTA İNCELENDİ

Hakemli dergide yayınlanan araştırmada Ocak ve Mart ayları arasındaki Covid-19 hastalarının incelendiği belirtilirken, bu hastaların burun, boğaz ve solunum sistemi ile birlikte kan, idrar ve dışkılarının incelendiği belirtildi. Virüsün hastaların sisteminde ne kadar süre kaldığının incelendiği araştırmada 96 hastadan elde edilen verilerden sonuçların ortaya çıktığı belirtildi.

KALMA SÜRESİ ORTALAMA 18 GÜN

Dışkıdan virüsün bulaşabileceğine yönelik sonuçların çıktığı benzer araştırmaları destekleyen araştırma sonuçlarını inceleyen uzmanlar, “Virüsün solunum yolundan alınan numunelere göre burada kalma süresi ortalama 18 gün. Bu araştırmada virüsün erkeklerde kadınlardan çok daha uzun süre yaşadığını tespit ettik. Bunun sebebi iki cinsiyetin bağışıklık farklılıkları ile birlikte hormon seviyelerindeki farklılık olabilir” dedi.

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