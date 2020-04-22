Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:40 TSİ- Gündem G: Bugün 12:45 TSİ

Başkan Şayir, yardımları vatandaşın takdirini kazandı

İlçedeki her haneye gıda yardımı dağıtmaya başlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e sosyal medya üzerinden tebrik ve destek mesajları yağıyor.
mask

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Covid19 salgını ile yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle başlattığı çalışma ve yardım kampanyalarını arttırdı. Başkan Şayir’in ayrım yapmaksızın Dilovası’nın tamamına gıda paketi dağıtması, sosyal medyadan tebrik ve destek mesajları alıyor. Başkan Şayir’e çok sayıda tebrik mesajı gelirken, yaptığı çalışmanın diğer belediyelere örnek gösterilmesi temenni edildi.

"HER DAİM ONLARIN YANINDAYIZ"

Yaptığı sosyal destek ve dayanışma çalışması ile bir kez daha halkın gönlünde taht kuran Başkan Şayir, gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu dile getirerek, “Covid19 salgını nedeniyle geçirdiğimiz bu zor günlerde merkezi hükümetimiz ile birlikte omuz omuza halkımızın mağdur olmaması için cansiperane çalışıyoruz. Bu zor günleri birbirimize destek olarak ve en önemlisi evde kalarak, kendimizi izole ederek atlatacağız. Halkımızdan istediğimiz zorunlu olmadıkları sürece evlerinden dışarı çıkmasınlar. Biz onlar için varız. Her daim onların yanında olacağız. Yeter ki bu salgından kısa süre önce kurtulup eski güzel günlerimize geri dönelim” dedi.

"HİÇBİR AYRIM YAPMADAN HİZMET EDECEĞİM"

Yapılan gıda yardımı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, “Seçim sürecinde her platformda “Hiçbir ayrım yapmadan hizmet edeceğim” diye vurgulamıştım. Göreve geldiğimiz günden bu yana hizmetlerimizi hiçbir ayrım yapmadan eşit bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu zorlu günlerde ve yaklaşan Ramazan ayı öncesi de ilçemizde ki tüm hanelere gıda yardımı yaparak halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu hizmetlerde bizlere destek olan, tebrik ve dua eden herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Bugün 12:40 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Başkan Şayir, yardımları vatandaşın takdirini kazandı mask
Başkan Şayir, yardımları vatandaşın takdirini kazandı
Kocaman: Saat 21.00'i unutmayalım mask
Kocaman: Saat 21.00'i unutmayalım
Başkan Söğüt’ten 23 Nisan mesajı mask
Başkan Söğüt’ten 23 Nisan mesajı
Pazar yerlerine maske ve eldivenler için atık kutusu mask
Pazar yerlerine maske ve eldivenler için atık kutusu
Assan Alüminyum ‘Great Place to Work’ seçildi mask
Assan Alüminyum ‘Great Place to Work’ seçildi
Serdar Mahallesi Söğüt Sokak yolu kullanıma açıldı mask
Serdar Mahallesi Söğüt Sokak yolu kullanıma açıldı
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı mask
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı

GALERİ

Bu ekmekler bir başka güzel mask
Bu ekmekler bir başka güzel
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı mask
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi mask
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu mask
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı mask
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL