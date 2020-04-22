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Uyarılara aldırış etmeden sebze ve meyveleri elleriyle seçtiler

Kocaeli’de 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesinde semt pazarlarında, polis ve zabıta ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemleri ile yoğunluk oluşması önlenirken, bazı vatandaşlar kuralları hiçe sayarak sebze ve meyveleri elleri ile seçmeye çalıştı.

İhlas Haber Ajansı
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Korona virüs tedbirleri kapsamında Kocaeli’nin de arasında olduğu 31 şehirde 23 Nisan saat 00.00- 27 Nisan saat 00.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde semt pazarlarındaki yoğunluğu önlemek amacı ile geniş güvenlik önlemleri alındı. İzmit'te binlerce insanın alışveriş yaptığı semt pazarında da polis, zabıta ve mahalle bekçileri vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması için denetimlerini arttırdı. Alınan önlemler kapsamında tezgahlar arasındaki mesafe ise 6 metreye kadar çıkartıldı. Önlemlerle semt pazarında yoğunluğun yaşanması önlenirken, bazı vatandaşlar kuralları hiçe sayarak satın almak istedikleri meyve ve sebzeleri ile seçmeye çalıştı.

"TEZGAHLAR ARASINDA SOSYAL MESAFEYİ ARTTIRDIK"

Yoğunluk olmaması için tezgahlar arasındaki mesafeyi 6 metreye kadar çıkarttıklarını söyleyen Kocaeli Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Baştan, “Cumhurbaşkanımızın gönderdiği genelgeye göre sosyal mesafeyi korumak için pazarımızdaki tezgahlar arasındaki mesafeyi arttırdık. 2 tezgahı yan yana getirmedik. Burada önemli olan para kazanmak değil, insanlarımızı, sağlığımızı korumak. Bazı vatandaşlar, mal alırken yan yana gelip sosyal mesafeyi korumuyor. Ama bununla ilgili sürekli anonslar yaparak uyarılarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız da biraz anlayışlı olurlarsa iki müşterilerin bir araya gelmesi mümkün değil. Allah’ın izni ile bu virüsü böyle atlatacağız” dedi.

"ÖNLEMLER DAHA İYİ DURUMDA"

Bazı vatandaşların kurallara uymak istemediğini belirten pazarcı esnafı Mete Akdoğan ise, “Esnafımız gayet titiz davranıyor. Mala dokundurtmamaya gayret ediyoruz. Müşteri sakin ve tatlı bir dille uyararak önlemimizi alıyoruz. Müşterilerin pazara giriş kısmında da önlemler alınmış durumda Allah belediyemizden razı olsun. Zabıtamızın kontrolleri eşliğinde dikkatli bir şekilde satış yapmaya çalışıyoruz. Kurallara uymayan vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Gerekli uyarıları tatlı bir dille yapıyoruz. Uymadıkları takdirde de zabıta arkadaşlarımızdan yardım istiyoruz. Uyarıyorlar, uyarıları dikkate almayanlara da ceza kestiklerini görüyoruz. Bugün yoğunluk biraz daha az. Geçen hafta burada kuyruk oluşmuştu. Yoğunluk şu an daha az. Önlemler daha iyi durumda diye düşünüyorum” diye konuştu.

"GEÇEN HAFTA ÇOK KÖTÜYDÜ, İZDİHAM VARDI"

Semt pazarında alışveriş yapan Ahmet Baykal isimli vatandaş ise semt pazarında önceki haftalara göre yoğunluğun azaldığını belirterek, “Sosyal mesafe kurallarına uyuyorum. Maskemi takıyorum. Diğer insanlarla çok temas etmemeye çalışıyorum. İnsanların da kurallara uyduğunu düşünüyorum. Bugün pazar biraz daha boş. Geçen hafta çok kötüydü. İzdiham vardı. Bugün öğleden sonra aynı durumun olacağını düşünüyorum. Çünkü Ramazan geliyor. Herkesin kurallara uyması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Bugün 12:44 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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