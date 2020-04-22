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Okullar ne zaman açılacak? Bakan açıkladı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili eylül-ekim aylarının daha ağır bastığını söyledi. Selçuk, "Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok. Tabii mayıs-haziran ve eylül-ekim dönemlerine ilişkin de çalışmamız bulunuyor" ifadesini kullandı. Selçuk ayrıca, LGS tarihinin ertelenmesinin de söz konusu olmadığı belirtti.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde corona virüsü tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.

NTV canlı yayınında açıklama yapan Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

* Biz 23 Nisan için sınıflarda, okullarda etkinlik yapamasak da evde nasıl yapabiliriz diye düşündük. Sabah saat 8:30’da çocuklar adına Anıtkabir’de olacağız.

* EBA TV’de de 23 Nisan özel yayınımız olacak. 23 Nisan sabahında çocuklarımıza EBA TV’de özel sürprizlerimiz var.

* Okullar sağlık sorunları giderildiği için ‘okullar açılsın’ deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz.

* Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir.

* Türkiye’nin gidişatı ya da DSÖ’nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalara başlarız.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

* Yaz ayları için bir planlamamız yok. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yeni eğitim takvimi için çalışmalarımız hazır. Okulların açılmasıyla ilgili eylül-ekim ayları daha ağır basıyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyesiyle hareket edeceğiz. Net tarih yok.

LGS ERTELENECEK Mİ?

LGS ile tarihin değişmesi şu an değişmesi mümkün değil. Ama çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran’daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok. Online sınav da yapılmayacak.

Bugün 12:55 TSİ - Gündem

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