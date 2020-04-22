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Bugün 13:07 TSİ- Spor G: Bugün 13:10 TSİ

Anne, kısa bir mola bugün sıra bende !..

Kentimizin en eski amatör kulüplerinden olan Hacı Hazır Şafakspor, anlamlı bir etkinliğe imza attı.
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Merhum hakem , antrenör, kaleci ve gözlemci İsmail Yağcıoğlu’nun Çukurbağ’da kurduğu, sonra Hacı Hızır’a taşınan kulüp, Rafet Kırgız başta olmak üzere bir çok efsane spor insanını spora başlattı. Onun emanet ettiği gençlik ise ilginç çalışmalara imza atıyor. Can Demirkıran koordinatörlüğünde İstanbul’daki resmi Barcelona alt yapı takımlarını bile enen kulübün şampiyon futbolcuları, evlerinde kapalı kalmalarına rağmen annelerine yardım ederek, farkındalık yarattı. Demirkıran “İsmail ağabeyimiz bu çocuklarla ne kadar gurur duysa azdır” derken, Utku Yavuz, Yağız Yeşil, Yusuf Ali Sarıkaya, Kerem Albeni, Ömer Taha Ergun, Umut Tan Sağlam, bir süreliğine de olsa annelerine tatil yaptırdılar. Hacı Hızır Şafakspor Basın Sözcüsü Özden Bodur, “Annelerimizin yoğun tempoda geçen şu sıkıntılı günlerinde, sporcu arkadaşlarımız, kendi aralarında organize olup, böyle bir kampanya başlatmak istediklerini söylediklerinde, biz de duygulandık. Onlarla ne kadar övünsek azdır!.. Bizlere futbol sadece futbol değildir sözünü hatırlattılar. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Bugün 13:07 TSİ - Spor

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