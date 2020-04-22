Darıca Gençlerbirliği #EvdeKalTürkiye! dedi! Darıca Gençlerbirliği bu video ile ülkeye seslendi. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nde çalışmalar bireysel olarak devam ederken, diğer yandan da takım olarak korona virüs salgını karşısında mesajlar veriyor.

İşte o videonun adresi: https://www.youtube.com/watch?v=3SYiHFBTAys