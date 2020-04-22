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Dün 13:09 TSİ- Spor G: Dün 13:11 TSİ

Darıca Gençlerbirliği #EvdeKalTürkiye! dedi!

Darıca Gençlerbirliği #EvdeKalTürkiye! dedi ve Darıca Gençlerbirliği bu video ile ülkeye seslendi.
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Darıca Gençlerbirliği #EvdeKalTürkiye! dedi! Darıca Gençlerbirliği bu video ile ülkeye seslendi. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nde çalışmalar bireysel olarak devam ederken, diğer yandan da takım olarak korona virüs salgını karşısında mesajlar veriyor.

İşte o videonun adresi: https://www.youtube.com/watch?v=3SYiHFBTAys

Dün 13:09 TSİ - Spor

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