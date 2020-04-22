Darıca Gençlerbirliği #EvdeKalTürkiye! dedi! Darıca Gençlerbirliği bu video ile ülkeye seslendi. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nde çalışmalar bireysel olarak devam ederken, diğer yandan da takım olarak korona virüs salgını karşısında mesajlar veriyor.
İşte o videonun adresi: https://www.youtube.com/watch?v=3SYiHFBTAys
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz